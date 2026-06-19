Хет-трик Джонатана Дэвида уравнял его с Месси

·43·Спорт
Хет-трик Джонатана Дэвида уравнял его с Месси

На полях Северной Америки, где в разгаре чемпионат мира по футболу 2026 года, был зафиксирован очередной крупный и результативный итог. В рамках 2-го тура сборная Канады в матче против сборной Катара не пощадила соперника, одержав разгромную победу со счетом 6:0. Абсолютным героем и лучшим игроком этой стремительной встречи стал нападающий Канады Джонатан Дэвид.

Голевое шоу Джонатана Дэвида и гонка бомбардиров

26-летний талантливый форвард, защищающий честь итальянского клуба «Ювентус», устроил настоящий бенефис в игре с Катаром. Он трижды точно поразил ворота соперника, став автором одного из первых хет-триков на ЧМ-2026 и обеспечив успех своей команде.

Благодаря этой результативности Дэвид довел число своих голов на турнире до трех. В настоящее время он возглавляет список бомбардиров ЧМ-2026, имея такой же показатель, что и легендарный Лионель Месси.

Рекорд Мундиаля: самые крупные результаты на ЧМ-2026

Победа сборной Канады над Катаром со счетом 6:0 стала не только исторической для команды, но и попала на страницы рекордов текущего Мундиаля. Этот результат наряду с другим ранее зафиксированным матчем является самым крупным счетом турнира.

Матч

Счет

Разница мячей

Герой матча

Канада — Катар

6:0

+6

Джонатан Дэвид (Хет-трик)

Германия — Кюрасао

7:1

+6

Атакующая линия Германии

Итоговый вывод спортивных обозревателей:

Сборная Канады на домашнем Мундиале демонстрирует еще более стремительный и атакующий футбол, чем ожидалось. То, что Джонатан Дэвид перенес свою великолепную форму из «Ювентуса» в национальную команду, значительно повышает шансы североамериканцев в плей-офф. А его дистанционная дуэль с Лионелем Месси за «золотую бутсу» ЧМ-2026 добавляет турниру особой интриги.

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Джонатан ДэвидЛионель МессиКанадаКатарЮвентус
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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