Фавориты ЧМ-2026: портал Goal обновил рейтинг

Спортивный портал Goal, один из самых влиятельных изданий в мире футбола, обновил рейтинг главных претендентов на победу (Повер Ранкингс) после первого тура чемпионата мира 2026 года.

Согласно рейтингу, действующий чемпион мира — сборная Аргентины — сохранила лидерство после уверенной победы над Алжиром (3:0) в первом туре. «Альбиселесте» во главе с Лионелем Месси по-прежнему остаются главными фаворитами турнира.

Топ-10 сборных-претендентов на победу в ЧМ-2026:

Место Сборная Статус и положение в турнире 1 Аргентина Действующий чемпион, в первом туре обыграли Алжир (3:0) 2 Франция Самый стабильный и сильный состав последних лет 3 Англия Один из главных претендентов со звездным составом 4 Испания Команда, демонстрирующая техничный и скоростной футбол 5 Германия Высокая позиция после разгромной победы над Кюрасао (7:1) 6 Португалия Отличный баланс между молодыми и опытными футболистами 7 Бразилия «Пентакампеоны», которые всегда борются за чемпионство 8 Марокко На данный момент самый опасный представитель Африки 9 Норвегия Самая неожиданная и примечательная команда в топ-10 10 Нидерланды Представитель Европы с сильной тактической дисциплиной

Моменты, привлекшие внимание спортивных аналитиков: Хотя в верхней части рейтинга расположились традиционные гранды (Аргентина, Франция, Англия), Марокко и особенно Норвегия попадание этих сборных в первую десятку свидетельствует о том, что расстановка сил на текущем Мундиале заметно изменилась. Наступили времена, когда гранды больше не могут одержать легкую победу только за счет своего имени.

Борьба за кубок мира входит в самую жаркую фазу. Как вы думаете, какая команда из этой десятки в итоге поднимет трофей над головой? Следите за дневниками Мундиаля и последними инсайдами вместе с нами!