Фавориты ЧМ-2026: портал Goal обновил рейтинг
Спортивный портал Goal, один из самых влиятельных изданий в мире футбола, обновил рейтинг главных претендентов на победу (Повер Ранкингс) после первого тура чемпионата мира 2026 года.
Согласно рейтингу, действующий чемпион мира — сборная Аргентины — сохранила лидерство после уверенной победы над Алжиром (3:0) в первом туре. «Альбиселесте» во главе с Лионелем Месси по-прежнему остаются главными фаворитами турнира.
Топ-10 сборных-претендентов на победу в ЧМ-2026:
Место
Сборная
Статус и положение в турнире
1
Действующий чемпион, в первом туре обыграли Алжир (3:0)
2
Самый стабильный и сильный состав последних лет
3
Один из главных претендентов со звездным составом
4
Испания
Команда, демонстрирующая техничный и скоростной футбол
5
Германия
Высокая позиция после разгромной победы над Кюрасао (7:1)
6
Португалия
Отличный баланс между молодыми и опытными футболистами
7
Бразилия
«Пентакампеоны», которые всегда борются за чемпионство
8
Марокко
На данный момент самый опасный представитель Африки
9
Норвегия
Самая неожиданная и примечательная команда в топ-10
10
Нидерланды
Представитель Европы с сильной тактической дисциплиной
Моменты, привлекшие внимание спортивных аналитиков:
Хотя в верхней части рейтинга расположились традиционные гранды (Аргентина, Франция, Англия), Марокко и особенно Норвегия попадание этих сборных в первую десятку свидетельствует о том, что расстановка сил на текущем Мундиале заметно изменилась. Наступили времена, когда гранды больше не могут одержать легкую победу только за счет своего имени.
Борьба за кубок мира входит в самую жаркую фазу. Как вы думаете, какая команда из этой десятки в итоге поднимет трофей над головой? Следите за дневниками Мундиаля и последними инсайдами вместе с нами!
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