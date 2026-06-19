Фавориты ЧМ-2026: портал Goal обновил рейтинг

·44·Спорт
Фавориты ЧМ-2026: портал Goal обновил рейтинг

Спортивный портал Goal, один из самых влиятельных изданий в мире футбола, обновил рейтинг главных претендентов на победу (Повер Ранкингс) после первого тура чемпионата мира 2026 года.

Согласно рейтингу, действующий чемпион мира — сборная Аргентины — сохранила лидерство после уверенной победы над Алжиром (3:0) в первом туре. «Альбиселесте» во главе с Лионелем Месси по-прежнему остаются главными фаворитами турнира.

Топ-10 сборных-претендентов на победу в ЧМ-2026:

Место

Сборная

Статус и положение в турнире

1

Аргентина

Действующий чемпион, в первом туре обыграли Алжир (3:0)

2

Франция

Самый стабильный и сильный состав последних лет

3

Англия

Один из главных претендентов со звездным составом

4

Испания

Команда, демонстрирующая техничный и скоростной футбол

5

Германия

Высокая позиция после разгромной победы над Кюрасао (7:1)

6

Португалия

Отличный баланс между молодыми и опытными футболистами

7

Бразилия

«Пентакампеоны», которые всегда борются за чемпионство

8

Марокко

На данный момент самый опасный представитель Африки

9

Норвегия

Самая неожиданная и примечательная команда в топ-10

10

Нидерланды

Представитель Европы с сильной тактической дисциплиной

Моменты, привлекшие внимание спортивных аналитиков:

Хотя в верхней части рейтинга расположились традиционные гранды (Аргентина, Франция, Англия), Марокко и особенно Норвегия попадание этих сборных в первую десятку свидетельствует о том, что расстановка сил на текущем Мундиале заметно изменилась. Наступили времена, когда гранды больше не могут одержать легкую победу только за счет своего имени.

Борьба за кубок мира входит в самую жаркую фазу. Как вы думаете, какая команда из этой десятки в итоге поднимет трофей над головой? Следите за дневниками Мундиаля и последними инсайдами вместе с нами!

АргентинаЛионель МессиФранцияАнглияИспания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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