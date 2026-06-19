Хорошие новости в сборной Англии: Гарри Кейн и Деклан Райс возвращаются в строй

После уверенной победы над Хорватией в первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 болельщики сборной Англии всерьез обеспокоились состоянием здоровья главных звезд. Однако главный тренер Томас Тухель развеял все сомнения перед важным матчем с Ганой. Капитан команды Гарри Кейн и полузащитник Деклан Райс готовы принять участие в следующем поединке. Об этом сообщает Goal.com.

В матче против Хорватии в Техасе, завершившемся со счетом 4:2, Гарри Кейн оформил дубль, внеся весомый вклад в победу. Однако то, что после игры нападающий появился с забинтованной левой ногой, породило слухи о его травме. Кроме того, Деклан Райс покинул поле на 72-й минуте из-за плохого самочувствия.

Заключение медштаба и комментарий тренера

В результате обследований, проведенных медицинским персоналом сборной Англии, выяснилось, что проблема с ногой Гарри Кейна несерьезна и связана с обычным мышечным перенапряжением (судорогой). Замена Деклана Райса оказалась лишь мерой предосторожности. По сообщению Goal.com, состояние футболистов позволяет им принять участие в игре с Ганой.

Томас Тухель внес ясность в ситуацию на послематчевой пресс-конференции. «Деклан сказал, что чувствует небольшой дискомфорт в области поясницы и подколенных сухожилий. Поскольку мы вели в счете, мы не хотели рисковать и сняли его с поля для защиты. После игры он подтвердил, что чувствует себя хорошо, поводов для беспокойства нет», — отметил немецкий специалист.

Эта новость крайне важна для Англии, так как Гарри Кейн остается центральной фигурой в линии нападения Тухеля. Его голевое чутье и лидерские качества могут иметь решающее значение для завоевания трех очков в матче против Ганы.

Также полузащитник «Арсенала» Деклан Райс считается «двигателем» игры команды. В матче с Хорватией он не только связывал защиту и атаку, но и отметился голевой передачей с углового на второй гол Кейна. Его активность в центре поля является одним из главных факторов доминирования Англии.

Сборная Англии на данный момент лидирует в группе, и победа над Ганой может обеспечить им досрочный выход в плей-офф. Болельщики и эксперты ждут от «Трех львов» под руководством Тухеля чемпионства на этом турнире.