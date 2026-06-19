Маркус Рэшфорд хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и вернуться в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не отказывается от намерения продолжить карьеру в чемпионате Испании. Несмотря на переход в команду Энтони Гордона, англичанин считает своей главной целью возвращение именно в стан «Барселоны». Этот трансфер имеет важное значение для будущего футболиста и финансового состояния клубов. Об этом сообщает Goal.com сообщение сообщает.

По информации издания Goal.com, руководство «Манчестер Юнайтед» готово продать 28-летнего нападающего в текущее летнее трансферное окно. Рэшфорд, в свою очередь, отклоняет предложения от других клубов, ожидая приглашения от гранда из Каталонии. Футболист провел прошлый сезон в «Барселоне» на правах аренды и верит, что у него еще есть возможности проявить себя там.

Финансовые препятствия и переговоры между клубами

На данный момент основным препятствием для трансфера остаются финансовые вопросы. Ранее « Барселона » не воспользовалась правом выкупа футболиста за 30 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» же не намерен снова отдавать Рэшфорда в аренду и рассматривает только вариант с полной продажей. Эта ситуация может создать сложности для «сине-гранатовых», переживающих финансовый кризис.

По данным спортивного издания, Рэшфорд готов даже снизить свою зарплату, чтобы остаться в «Барселоне». Главный тренер команды Ханси Флик в конце прошлого сезона отметил, что остался доволен действиями футболиста, и подчеркнул, что клуб задействует все возможности, чтобы сохранить его в составе. Рэшфорд смог адаптироваться к тактике Флика и доказал, что может оказывать положительное влияние на игру, выходя на замену.

Ожидания к концу трансферного окна

В настоящее время приоритетной задачей для «Барселоны» является покупка центрального нападающего. Только после этого клуб может вернуться к вопросу о Рэшфорде. Сам футболист готов ждать до последних дней трансферного окна. Ожидается, что его решимость окажет давление на руководство обоих клубов и ускорит процесс переговоров.

«Манчестер Юнайтед» надеется на рост трансферной стоимости Рэшфорда после его успешного участия в чемпионате мира. Если к закрытию трансферного окна не поступит других подходящих предложений, английский клуб может несколько смягчить свои требования. Для Рэшфорда «Барселона» остается оптимальным вариантом не только для восстановления профессиональной карьеры, но и для сохранения своих позиций в футболе высокого уровня.