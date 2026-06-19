Маркус Рэшфорд хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и вернуться в «Барселону»

·69·Спорт
Маркус Рэшфорд хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и вернуться в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не отказывается от намерения продолжить карьеру в чемпионате Испании. Несмотря на переход в команду Энтони Гордона, англичанин считает своей главной целью возвращение именно в стан «Барселоны». Этот трансфер имеет важное значение для будущего футболиста и финансового состояния клубов. Об этом сообщает Goal.com сообщение сообщает.

По информации издания Goal.com, руководство «Манчестер Юнайтед» готово продать 28-летнего нападающего в текущее летнее трансферное окно. Рэшфорд, в свою очередь, отклоняет предложения от других клубов, ожидая приглашения от гранда из Каталонии. Футболист провел прошлый сезон в «Барселоне» на правах аренды и верит, что у него еще есть возможности проявить себя там.

Финансовые препятствия и переговоры между клубами

На данный момент основным препятствием для трансфера остаются финансовые вопросы. Ранее «Барселона» не воспользовалась правом выкупа футболиста за 30 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» же не намерен снова отдавать Рэшфорда в аренду и рассматривает только вариант с полной продажей. Эта ситуация может создать сложности для «сине-гранатовых», переживающих финансовый кризис.

По данным спортивного издания, Рэшфорд готов даже снизить свою зарплату, чтобы остаться в «Барселоне». Главный тренер команды Ханси Флик в конце прошлого сезона отметил, что остался доволен действиями футболиста, и подчеркнул, что клуб задействует все возможности, чтобы сохранить его в составе. Рэшфорд смог адаптироваться к тактике Флика и доказал, что может оказывать положительное влияние на игру, выходя на замену.

Ожидания к концу трансферного окна

В настоящее время приоритетной задачей для «Барселоны» является покупка центрального нападающего. Только после этого клуб может вернуться к вопросу о Рэшфорде. Сам футболист готов ждать до последних дней трансферного окна. Ожидается, что его решимость окажет давление на руководство обоих клубов и ускорит процесс переговоров.

«Манчестер Юнайтед» надеется на рост трансферной стоимости Рэшфорда после его успешного участия в чемпионате мира. Если к закрытию трансферного окна не поступит других подходящих предложений, английский клуб может несколько смягчить свои требования. Для Рэшфорда «Барселона» остается оптимальным вариантом не только для восстановления профессиональной карьеры, но и для сохранения своих позиций в футболе высокого уровня.

Маркус РэшфордБарселонаМанчестер ЮнайтедТрансферФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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