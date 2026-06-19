«Это худшая Португалия»: известный агент жестко раскритиковал Роналду и Мартинеса

·1·Спорт
«Это худшая Португалия»: известный агент жестко раскритиковал Роналду и Мартинеса

Первый тур чемпионата мира, проходящий на полях Северной Америки, принес не только неожиданные результаты, но и вызвал бурные дискуссии. В частности, сборная Португалии, сыгравшая вничью (1:1) с представителем Африки — сборной Конго в стартовом матче группы «E», подверглась резкой критике на родине.

Известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза в интервью изданию «RB Sport» высказал очень жесткие и бескомпромиссные мысли о демонстрируемом футболе команды и роли нападающего Криштиану Роналду в составе.

«Мы не заслуживали даже ничьей»

По мнению агента, сборная Португалии в дебютном матче не показала и половины той содержательной игры, которую ждали болельщики, и смогла набрать очко в игре с Конго лишь благодаря удаче.

Паулу Барбоза об игре Португалии:

«Мы очень плохо сыграли против Конго и, на мой взгляд, не заслуживали даже ничьей. Это была худшая игра Португалии, которую я видел за последние 10 лет. Самое прискорбное то, что национальная команда на самом деле может играть гораздо лучше. Но если так пойдет и дальше, мы рискуем не только потерять надежду на чемпионство, но и вовсе не выйти из группы».

Проблема Роналду: «Команда на поле действует вдесятером»

Самая скандальная часть интервью была посвящена капитану команды Криштиану Роналду. Паулу Барбоза открыто заявил, что присутствие 41-летнего легенды на поле негативно сказывается на командном механизме:

  • Место в основном составе: Барбоза убежден, что на данный момент Криштиану Роналду нет места в стартовом составе сборной.

  • Вред «эго»: Личные амбиции и чрезмерно раздутое эго нападающего могут помешать общему духу Португалии и ее цели завоевать титул чемпиона мира.

  • Тактический недостаток: Когда Роналду находится на поле, команда фактически действует вдесятером, так как он не может обеспечить активный прессинг и мобильность, которых требует современный футбол.

Страх тренера и альтернативные звезды в атаке

Паулу Барбоза также поставил под сомнение решения главного тренера сборной Роберто Мартинеса. По его мнению, Португалия слишком сильно привязана к фактору Роналду. Кажется, что тренер боится перевести Криштиану на скамейку запасных, опасаясь, что это решение негативно повлияет на психологическое состояние звездного футболиста и атмосферу внутри коллектива.

В то время как в составе Португалии есть потрясающие альтернативные варианты, способные сделать линию атаки гораздо более разнообразной, быстрой и эффективной:

  • Жоау Феликс

  • Гонсалу Рамуш

  • Рафаэль Леау

По мнению агента, именно предоставление шанса этим молодым и стремительным силам позволит Португалии обрести игру истинного уровня чемпиона.

Итоговый вывод спортивных обозревателей:

Это заявление Паулу Барбозы показало, насколько велико внутреннее давление в лагере Португалии. Тактический кризис, связанный с Роналду, вынудит Роберто Мартинеса принимать радикальные решения в следующих турах. В противном случае болельщиков португальцев, считающихся одним из фаворитов ЧМ-2026, может ждать огромное разочарование и боль от преждевременного прощания с турниром.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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