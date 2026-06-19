Мешает ли Криштиану Роналду сборной Португалии?

·55·Спорт
Мешает ли Криштиану Роналду сборной Португалии?

После неожиданной потери очков сборной Португалии в дебютном матче чемпионата мира 2026 года капитан команды Криштиану Роналду снова оказался в центре критики. Ничья 1:1 в поединке с ДР Конго не только осложнила положение в турнирной таблице, но и вновь разожгла споры о влиянии легендарного нападающего на командную игру. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В матче, прошедшем в Хьюстоне, Жоау Невеш вывел португальцев вперед, однако Йоан Висса сумел восстановить равновесие. Данный результат обострил ситуацию в группе К. Бывший нападающий сборной Англии Джей Ботройд в интервью Sky Sports подверг резкой критике игру Роналду, обвинив его в том, что он приносит команде больше вреда, чем пользы.

Скамейка запасных — единственное решение?

По мнению Ботройда, 39-летний форвард должен трезво оценить свою физическую форму и влияние на коллектив. Эксперт отметил, что вместо выхода в стартовом составе Роналду следовало бы выполнять роль «джокера» — выходить на замену в концовке матча, чтобы придать команде новый импульс. Однако Ботройд добавил, что, исходя из характера футболиста, тот никогда не согласится на такое решение.

«Будем честны, если Роналду хочет быть командным игроком, он должен понять, что ему пора отойти на второй план и стать игроком замены. Но сделает ли он это? Нет, я в это не верю. Сейчас он служит скорее препятствием, чем помощью для Португалии», — заявил экс-футболист.

Вечное соперничество с Месси и позиция тренера

Критика не ограничивается только качеством игры. Ботройд считает, что Роналду до сих пор сосредоточен на дистанционном соперничестве с Лионелем Месси, и это ставит его личные интересы выше командных. «Он никогда не станет Месси, но он максимально реализовал свои возможности за карьеру. Сейчас же его личные амбиции влияют на баланс команды», — добавил он.

Несмотря на это, главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес продолжает защищать своего капитана. Тренер объяснил решение оставить Роналду на поле до конца матча против ДР Конго его богатым опытом и способностью решить исход игры. По мнению Мартинеса, присутствие такого лидера, как Роналду, психологически очень важно на столь сложных турнирах.

Напомним, что Криштиану Роналду принимает участие в своем шестом чемпионате мира, являясь абсолютным рекордсменом в этом отношении. Однако в последнем матче он не смог нанести точного удара по воротам соперника и упустил два удобных момента. Теперь Португалия вынуждена побеждать в оставшихся групповых матчах, чтобы решить вопрос о выходе в следующий этап.

Криштиану РоналдуПортугалияРоберто МартинесЧМ-2026Футбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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