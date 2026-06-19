Легенда «Спартака» Игорь Ледяхов оценил игру нашей сборной

·49·Спорт
Легенда «Спартака» Игорь Ледяхов оценил игру нашей сборной

Известный бывший футболист и эксперт Игорь Ледяхов, трехкратный чемпион России в составе московского «Спартака», поделился своим мнением о текущей силе и потенциале национальной сборной Узбекистана после ее дебюта в групповом этапе ЧМ-2026.

Несмотря на то, что в первом туре наши представители уступили Колумбии со счетом 1:3, российский специалист высоко оценил историческое достижение команды.

Матч против Колумбии и исторический дебют

По словам Игоря Ледяхова, несмотря на поражение в первой встрече Мундиаля, сборная Узбекистана заслуживает большого уважения.

Игорь Ледяхов об участии Узбекистана в ЧМ:

«Для Узбекистана сам выход в финальную стадию чемпионата мира-2026 — это уже огромное достижение. Да, в первой игре против Колумбии они выглядели на поле не слишком уверенно. Но всё равно Узбекистан нужно уважать, так как они впервые в своей истории завоевали путевку на Мундиаль и принимают в нем участие».

Узбекистан и Россия: кто сейчас сильнее?

На вопрос «Сильнее ли сейчас сборная Узбекистана, чем сборная России?», который сейчас активно обсуждается среди футбольного сообщества, Ледяхов ответил довольно сдержанно и объективно:

  • Баланс сил: По мнению специалиста, на данный момент уровень обеих национальных команд очень близок.

  • Рост в Узбекистане: В Узбекистане футбол развивается системно, а местные футболисты активно участвуют в престижных европейских турнирах, набираясь опыта.

  • Проблема России: Российский же футбол сейчас из-за международной изоляции лишен возможности объективно и точно оценить свой реальный уровень.

Звезды в центре внимания: Шомуродов и Файзуллаев

Говоря о звездах узбекского футбола, хорошо знакомых российским болельщикам, Ледяхов признал их высокий уровень, однако напомнил, что в России также есть игроки, способные дать им достойный ответ:

  • Элдор Шомуродов — в свое время успешно защищал цвета «Ростова» в Российской Премьер-лиге, а сейчас является лидером и капитаном сборной.

  • Аббосбек Файзуллаев — талант, оставивший большое впечатление в российском футболе благодаря ярким играм в московском ЦСКА.

«У нас тоже достаточно талантливых ребят, но основная проблема в том, что в нынешних условиях мы не можем увидеть их точный уровень на международной арене», — добавил эксперт.

Впереди — суперматч против Португалии

В рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 национальную сборную Узбекистана ждет крайне серьезный и важный поединок против одного из грандов мирового футбола — Португалии. Сделав выводы из ошибок в матче с Колумбией, наши представители выйдут на поле, чтобы заработать первые очки в следующем туре. Желаем подопечным Фабио Каннаваро удачи в предстоящем напряженном матче!

Игорь ЛедяховСпартак МоскваУзбекистанРоссияКолумбия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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