Исторический трансфер: «Бавария» требует рекордную сумму за Олисе

В футбольном мире может произойти настоящий трансферный взрыв. Согласно сенсационному сообщению известного испанского издания «Diario Sport» мюнхенская «Бавария» готова продать французскую звезду Майкла Олисе в «Реал Мадрид», однако цена будет крайне высокой.

Девятилетний рекорд Неймара под угрозой

Мюнхенцы за игрока сборной Франции более 222 миллионов евро запрашивают в качестве выкупа.

Исторический факт: Если сделка состоится по цене, запрошенной «Баварией», она войдет в летописи как самый дорогой трансфер в истории футбола. До этого момента рекорд принадлежал Неймару, который в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за ту же сумму (222 млн евро), и этот показатель не обновлялся почти девять лет.

«Бунт» в социальных сетях

Сам футболист также косвенно подтвердил, что трансферные слухи не беспочвенны. Майкл Олисе недавно полностью удалил из своего официального аккаунта в Instagram все фотографии, видео и публикации, связанные с «Баварией». В футбольном мире такое «виртуальное прощание» обычно считается первым сигналом об уходе из клуба, что еще больше подогрело разговоры о переезде в Мадрид.

Потрясающая статистика Олисе

То, что руководство «Баварии» запрашивает такую астрономическую сумму, неслучайно. Показатели 24-летнего вингера по итогам завершенного сезона были поистине феноменальными:

Матчи 52 игры (во всех турнирах)

Забитые голы: 22 гола

Голевые передачи (ассисты): 31 результативная передача

Действующий контракт: рассчитан до лета 2029 года

Для игрока, который за один сезон напрямую участвовал в 53 голах, такая цена на современном рынке выглядит логичной. Скоро увидим, решится ли президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес поставить на кон эту историческую и рекордную сумму.