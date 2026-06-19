Матч с участием Узбекистана установил рекорд по посещаемости

Чемпионат мира по футболу, ЧМ-2026 стартовавший на полях США, Мексики и Канады, уже с первого тура преподносит неожиданные рекорды. «Football Meets Data» сообщает, что первые 24 матча группового этапа в общей сложности посетили 1 572 584 зрителя на стадионах.

Примечательно, что один из самых высоких показателей был зафиксирован именно в матче с участием нашей сборной.

ТОП-5 самых посещаемых матчей первого тура

Для того чтобы увидеть исторический матч национальной сборной Узбекистана, дебютирующей в истории чемпионата мира, против Колумбии, на великолепный стадион в Мексике 80 824 болельщика пришли на игру. Этот показатель, наряду с матчем хозяек турнира — Мексики, является абсолютным рекордом турнира на данный момент.

Место Матч Количество зрителей 1–2 Узбекистан — Колумбия 80 824 1–2 Мексика — ЮАР 80 824 3 Бразилия — Марокко 80 663 4 Франция — Сенегал 80 545 5 США — Парагвай 70 492

Матч с наименьшим количеством зрителей

Самый низкий показатель первого тура был зафиксирован в противостоянии сборных Ганы и Панамы.

Для справки: Эту игру вживую на стадионе посмотрели 42 942 болельщика что почти в два раза меньше рекордного показателя.

Хотя сборная Узбекистана упустила возможность на поле (3:1), активность болельщиков на трибунах и настоящая футбольная атмосфера на стадионе навсегда вошли в летописи чемпионата мира.