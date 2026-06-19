Златан Ибрагимович раскрыл тактическую ошибку Роналду

Неожиданная ничья между Португалией и ДР Конго (1:1) в первом туре группового этапа ЧМ-2026 вызвала бурные дискуссии в футбольном мире. Особое внимание экспертов приковано к игре 41-летнего Криштиану Роналду, который принимает участие в шестом чемпионате мира в своей карьере.

Легенда шведского футбола Златан Ибрагимович, оставаясь верен себе, довольно резко и красиво раскритиковал тактическое действие Роналду в одном из эпизодов.

Тактический урок от Ибрагимовича: в чем ошибся Роналду?

На 68-й минуте матча, при счете 1:1, Роналду не смог воспользоваться отличным шансом — его удар прошел рядом со штангой. Однако, по мнению Златана, Криштиану допустил стратегическую ошибку еще до удара, в момент приема мяча, и должен был оставить его партнеру по команде Бруно Фернандешу.

Заявление Златана Ибрагимовича изданию «Fox Sports»: «Обычно нападающие двигаются от ближней штанги к дальнему углу. В такой ситуации форвард уводит за собой защитника соперника, создавая свободную зону для идущего следом партнера. Так что ты с самого начала принял неверное решение, Криштиану».

Хроника игры Роналду против ДР Конго

Возраст и статус: 41 год, 6-й чемпионат мира в карьере (абсолютный рекорд).

Время на поле: Провел на поле все 90 минут, начиная с первых минут матча.

Эффективность: Не смог забить гол или отдать голевую передачу, упустил возможность в спорном моменте.

Что ждет Португалию впереди?

Очевидно, что португальцам будет непросто на Мундиале, который пройдет на полях Северной Америки (США, Канада и Мексика) до 19 июля. После неожиданной потери очков в первом туре команду Криштиану Роналду ждут два крайне серьезных соперника в группе:

Узбекистан — Сборная под руководством Фабио Каннаваро, в составе которой один из самых дорогих защитников мира Абдукодир Хусанов, обещает стать настоящей «головной болью» для нападающих Португалии.

Колумбия — Физически очень мощная команда, которая в первом туре победила наших представителей со счетом 3:1 и стала лидером группы.

После столь серьезной критики Златана мы скоро увидим, какие выводы сделает Роналду в следующих турах, особенно в важном матче против Узбекистана. Следите за самыми жаркими событиями чемпионата мира вместе с нами!