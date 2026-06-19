Майкл Оуэн призвал Рио Нгумоху остаться в Ливерпуле и не уезжать в Германию

·3·Спорт
Майкл Оуэн призвал Рио Нгумоху остаться в Ливерпуле и не уезжать в Германию

Бывшая звезда «Энфилда» Майкл Оуэн высказал свое мнение о будущем 17-летнего таланта Рио Нгумохи. В настоящее время распространяются сообщения о том, что к молодому вингеру проявляет интерес немецкий гигант «Бавария». По мнению Оуэна, Нгумохе целесообразно найти свое место в «Ливерпуле», прежде чем выбирать путь, подобный пути Джуда Беллингема или Джейдона Санчо. Об этом сообщает Goal.com

Рио Нгумоха привлекает внимание специалистов своими яркими выступлениями с тех пор, как в 2024 году перешел из академии «Челси» в Мерсисайд. В прошлом сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, продемонстрировав огромный потенциал. Дебют молодого футболиста в основном составе и забитые голы свидетельствуют о том, что в сезоне 2026/27 он может стать важной частью команды.

Интерес «Баварии» и вопрос конкуренции

В интервью изданию Goal.com Оуэн сравнил ситуацию Нгумохи с примерами Джуда Беллингема и Джейдона Санчо. Он отметил, что переход Беллингема из «Бирмингем Сити» в «Боруссию Дортмунд» стал для него шагом вперед. Санчо же отправился в Германию, так как не получал достаточной игровой практики в составе «Манчестер Сити». Нгумоха же сейчас находится в одном из сильнейших клубов мира.

Однако конкуренция в составе «Ливерпуля» может заставить молодого футболиста задуматься. Хотя возможный уход Мохамеда Салаха может открыть путь для Нгумохи, руководство клуба планирует совершить дорогостоящие трансферы для усиления атаки на флангах. Это может осложнить проникновение 17-летнего вингера в основной состав.

«Бавария», хотя и усилила свои ряды такими звездами, как Майкл Олисе, продолжает следить за молодыми талантами на английском рынке. Мюнхенцы видят в Нгумохе будущую основную атакующую силу. Однако руководство «Ливерпуля» не намерено отпускать своего воспитанника и считает его частью долгосрочного проекта клуба.

По словам Оуэна, пребывание Нгумохи в «Ливерпуле» — это не просто зона комфорта, а возможность роста на самом высоком уровне. Если он сможет проявить себя в Мерсисайде, его репутация вырастет быстрее, чем при переходе в любой другой европейский клуб. На данный момент футболист еще не принял окончательного решения о том, какое направление будет лучшим для его развития.

ЛиверпульБаварияРио НгумохаМайкл ОуэнТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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