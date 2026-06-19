Ламин Ямаль: «Хочу помочь команде в матче против Саудовской Аравии»

·21·Спорт
Ламин Ямаль: «Хочу помочь команде в матче против Саудовской Аравии»

18-летняя звезда сборной Испании и клуба «Барселона» Ламин Ямаль поделился своими планами и желаниями перед крайне важным матчем против Саудовской Аравии во 2-м туре чемпионата мира. После неожиданной потери очков в первом туре молодой вингер заявил, что готов выйти на поле и обеспечить первую победу «Красной фурии».

«Хочу быть на поле» — боевой настрой юной звезды

Хотя Ямаль понимает, что его физическое состояние еще не идеально и процесс восстановления продолжается, он готов выложиться на полную, чтобы вернуть сборной статус фаворита. Его РТВЭ заявление для издания подтверждает эту мысль:

«Еще рано, в этом нет необходимости. Я нахожусь в процессе адаптации, сейчас не время проводить весь матч, но я могу отыграть столько минут, сколько пожелает тренер. Конечно, в воскресенье мы должны победить, так как мы в числе фаворитов. Поэтому победа обязательна. Я хочу быть на поле. Даже если я не смогу отыграть 90 минут, я хочу помочь команде».

Состояние Ламина Ямаля на ЧМ-2026

Текущее состояние футболиста, находящегося на этапе восстановления после травмы, выглядит следующим образом:

  • Участие в 1-м туре: В матче против Кабо-Верде (0:0) на 71-й минуте вышел на замену и влился в темп игры.

  • Физическое состояние: Из-за последствий травмы, полученной в апреле, он еще не готов к полной 90-минутной физической нагрузке.

  • Задача на воскресенье: Обеспечить команде необходимый креатив и скорость для взлома обороны Саудовской Аравии.

Детали следующей встречи

Для Испании игра против Саудовской Аравии превратилась в стратегическое противостояние, которое может решить вопрос выхода из группы.

  • Матч: Испания — Саудовская Аравия (ЧМ-2026, группа «Н», 2-й тур)

  • Дата: 21 июня, воскресенье

  • Положение в турнире: Поскольку в первом туре была зафиксирована ничья с Кабо-Верде, испанцам на этот раз необходимы только 3 очка.

Очевидно, что такое огромное желание 18-летнего футболиста станет дополнительным преимуществом для тренерского штаба. Рискнет ли тренер выпустить его с первых минут или снова оставит на скамье запасных в качестве «джокера» для усиления игры — узнаем в воскресенье! Следите за самыми жаркими днями Мундиаля вместе с нами.

Ламин ЯмалИспанияБарселонаСаудия АрабистониRTVE
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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