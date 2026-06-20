США обыграли Австралию и досрочно вышли в плей-офф

·21·Спорт
США обыграли Австралию и досрочно вышли в плей-офф

Сборная США под руководством Маурисио Почеттино продолжает успешное выступление на домашнем чемпионате мира. В матче 2-го тура группового этапа против Австралии хозяева продемонстрировали уверенную игру и 2:0 одержали победу.

Эта важная победа позволила американцам досрочно решить вопрос о выходе в следующий этап.

Голы и хроника матча

Судьба встречи была фактически решена еще в первом тайме:

  • 11-я минута (Автогол): После активной атаки США защитник «кенгуру» Бёрджесс неожиданно отправил мяч в свои ворота, открыв счет — 1:0.

  • 44-я минута: Перед самым окончанием первого тайма Фримен точным ударом поразил ворота соперника, закрепив преимущество хозяев — 2:0.

Во втором тайме подопечные Почеттино контролировали темп игры и сумели сохранить преимущество.

Положение в группе (после 2-го тура)

США после двух матчей с 100-процентным результатом возглавили группу и досрочно обеспечили себе путевку в плей-офф. Проигравшая Австралия все еще имеет хорошие шансы на выход из группы.

  • США — 6 очков (Вышли в следующий этап)

  • Австралия — 3 очка (Занимают 2-е место)

Стартовые составы команд

Список футболистов, вышедших на поле с первых минут матча, выглядит следующим образом:

США (Главный тренер: Маурисио Почеттино)

Австралия

Фриз (вр), Фримен, Ричардс, Рим, Робинсон, Дест, Маккенни, Адамс, Тилльман, Балогун, Пепи.

Бич (вр), Итальяно, Чиркати, Саттар, Бёрджесс, Босс, О'Нил, Окон-Энгстлер, Туре, Леки, Велупиллай.

Комментарий экспертов:

С приходом Маурисио Почеттино в игре сборной США стали заметны тактическая дисциплина и стабильность в обороне. Американцы, не пропустившие ни одного мяча в двух матчах, доказывают на глазах своих болельщиков, что являются одним из серьезных фаворитов турнира. Австралии же предстоит окончательно решить вопрос с выходом из группы в последнем туре.

АвстралияСШАМаурисио ПочеттиноСоккеруз
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Shuhrat Razzakov
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