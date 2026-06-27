Скалони оставит Месси в запасе в матче против Иордании

·46·Спорт
Скалони оставит Месси в запасе в матче против Иордании

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что капитан команды Лионель Месси не выйдет в стартовом составе в матче против Иордании в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира.

Скалони подчеркнул, что футболисты, которые получат шанс в следующем матче, полностью заслужили это своим трудом и отношением.

«Игроки, которые выйдут завтра на поле, доказали, что достойны этой возможности. Они являются частью нашей команды и важными участниками общего процесса. Их вклад в наши многочисленные достижения огромен», — отметил специалист.

Главный тренер Аргентины также отдельно отметил самоотдачу игроков, которые обычно не попадают в основной состав, во время тренировок.

«Даже если они не в старте, они приходят на тренировку первыми. Как только появляется возможность, я даю им игровое время. И не просто потому, что другие не играют, а потому, что они этого достойны. Это прекрасные футболисты», — приводит слова Скалони издание Оле.

Таким образом, в матче против Иордании в составе Аргентины ожидается ряд изменений. Лионель Месси начнет встречу на скамейке запасных.

Для справки: на данный момент Месси является лучшим бомбардиром чемпионата мира, забив 5 мячей.

Лионель СкалониЛионель МессиАргентинаИорданияOle
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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