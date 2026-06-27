«Месси-зависимость» в сборной Аргентины: опасно ли полагаться только на Лео

·27·Спорт
«Месси-зависимость» в сборной Аргентины: опасно ли полагаться только на Лео

Сборная Аргентины великолепно начала путь к чемпионату мира 2026 года, однако один аспект командной игры вызывает беспокойство у специалистов. Лионель Месси уже успел забить пять мячей в ворота соперников с самого старта турнира, в то время как ни один из его партнеров по команде пока не смог отличиться. Эта ситуация показывает, что игровая система действующих чемпионов мира все еще полностью завязана на одном человеке. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Не секрет, что тренерский штаб во главе с Лионелем Скалони выстроил свою игровую философию вокруг стареющей суперзвезды. Эта стратегия принесла свои плоды: «Альбиселесте» дважды подряд выиграли Кубок Америки и сейчас являются главными претендентами на второй титул чемпионов мира. Поэтому в Аргентине нет никаких споров относительно ставки на нападающего, находящегося на завершающем этапе своей карьеры.

Месси — не просто футболист, а целая система

Знаменитый форвард Златан Ибрагимович в интервью Фокс Спортс высоко оценил значимость Месси для команды. По его мнению, Лионель для Аргентины не просто лучший футболист, а целая система. «Величие — это не когда всё зависит от тебя, а когда благодаря твоему присутствию все остальные играют лучше», — отметил шведская легенда.

На протяжении многих лет Месси развеивал сомнения в своих лидерских качествах. Сейчас он стал не только источником голов и ассистов, но и настоящим лидером, способным убедить партнеров в возможном невозможном. Однако главный вопрос перед стадией плей-офф заключается в том, в каком состоянии окажется команда, если Месси не выйдет на поле.

Следующее испытание и ротация состава

Ожидается, что матч против Иордании в заключительном туре группового этапа станет для Скалони важным полигоном для экспериментов. После побед над Алжиром и Австрией Аргентина досрочно обеспечила себе первое место в группе. Это дает тренеру возможность дать отдых главной звезде и испытать других нападающих.

Клуб «Интер Майами» в конце мая сообщал о мышечном переутомлении Месси. Проведение восьми матчей за пять недель может стать серьезным физическим испытанием для 37-летнего футболиста. Поэтому игра с Иорданией — это шанс для других форвардов проявить себя и частично избавить команду от «Месси-зависимости».

На данный момент Лионель Месси лидирует в гонке за «Золотую бутсу» турнира. Эта награда — одна из немногих, которой еще нет в его богатой коллекции. Однако для общего успеха команды решающее значение будет иметь «пробуждение» других форвардов и их готовность взять на себя ответственность за забитые голы.

Лионель МессиАргентинаЧемпионат мираЛионель СкалониФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Юлиан Нагельсманн продолжает доверять Джамалу Мусиале и Флориану ВиртцуЮлиан Нагельсманн продолжает доверять Джамалу Мусиале и Флориану ВиртцуСегодня, 12:39Шоу голов на ЧМ-2026: какая ситуация в гонке бомбардиров?Шоу голов на ЧМ-2026: какая ситуация в гонке бомбардиров?Сегодня, 12:19ЧМ-2026: Расписание сегодняшних матчейЧМ-2026: Расписание сегодняшних матчейСегодня, 11:19Мухаммед Салах получил травму в матче против ИранаМухаммед Салах получил травму в матче против ИранаСегодня, 11:13Испания после победы обеспокоена состоянием двух футболистовИспания после победы обеспокоена состоянием двух футболистовСегодня, 11:08Роналду, Месси и... Абдукодир Хусанов попали в рейтинг ФорбесРоналду, Месси и... Абдукодир Хусанов попали в рейтинг ФорбесСегодня, 11:05
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш