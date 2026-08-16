Арсенал обыгрывает Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии

Первые минуты матча за Суперкубок Англии, прошедшего в Кардиффе, стали для болельщиков настоящей сенсацией. Как сообщает Goal.com, противостояние между Арсеналом и Манчестер Сити началось под явным преимуществом лондонского клуба, который уже в первом тайме поставил соперника в сложное положение. Голы Риккардо Калафьори и Кая Хаверца позволили подопечным Микеля Артеты уйти на перерыв с комфортным преимуществом 2:0. Об этом Goal.com сообщает .

Яркий матч, начавшийся с рекорда

С первых секунд Арсенал пошёл в стремительную атаку, и после великолепной передачи Майлза Льюиса-Скелли Риккардо Калафьори отправил мяч в сетку. Несмотря на то что с начала встречи прошло всего 24 секунды, итальянский защитник поразил ворота, которые защищал Джанлуиджи Доннарумма. Этот молниеносный гол официально стал самым быстрым в истории матчей за Суперкубок Англии и четвёртым самым быстрым голом в истории Арсенала.

Не упуская инициативу, лондонский клуб на 28-й минуте забил второй гол. Мартин Эдегор с правого фланга выполнил опасную передачу в штрафную. Дебютант Христос Цолис головой удобно сбросил мяч у дальней штанги, а Кай Хаверц с близкого расстояния не промахнулся, доведя счёт до 2:0.

Тяжёлое испытание для Энцо Марески

Полузащита Арсенала, усиленная дорогостоящим новичком Бруну Гимарайншем, полностью завладела преимуществом в центре поля. Манчестер Сити действовал совершенно не так, как в предыдущих матчах, и практически не создавал опасных моментов у ворот Давида Райи. Отсутствие опытных футболистов негативно сказалось на игре команды, поставив подопечных нового главного тренера Энцо Марески в трудное положение.

Столь беспомощная игра Манчестер Сити не осталась незамеченной для болельщиков Арсенала на стадионе. Уже на 31-й минуте трибуны начали открыто высмеивать нового тренера Энцо Мареску, исполняя громкие насмешливые кричалки со смыслом: «Вас уволят уже утром».

До конца первого тайма Арсенал полностью контролировал мяч и не позволил сопернику создать ни одного опасного момента. Футболисты Манчестер Сити не могли ни отдавать точные передачи, ни взламывать оборону соперника. В результате хозяева ушли на перерыв с уверенным преимуществом.