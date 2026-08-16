Милан вернул основных игроков к тренировкам

Итальянский клуб «Милан» вступает в последнюю неделю подготовки к новому сезону Серии А, а основные лидеры команды Майк Менян и Адриен Рабио вернулись к тренировкам в Миланелло. Как сообщает Goal.com, более позднее присоединение футболистов к предсезонному сбору вызвало активные обсуждения среди болельщиков, однако главный тренер Рубен Аморим выступил в защиту этого решения. Об этом Goal.com сообщает .

Именно Менян и Рабио не вышли на поле в матче, в котором «россонери» одержали яркую победу над «Манчестер Юнайтед». Это вызвало у болельщиков и экспертов вопросы о готовности команды к новому сезону. Однако после встречи в Польше главный тренер Рубен Аморим прояснил ситуацию и подчеркнул, что решение предоставить футболистам дополнительный отдых было принято лично им.

Тактическое решение тренера и отдых футболистов

По словам Рубена Аморима, французским футболистам предоставили дополнительные три выходных, поскольку в течение сезона они провели больше матчей. Аморим отдельно отметил плотный календарь современного футбола и физические нагрузки, испытываемые игроками.

По словам Аморима: &лдкуо;Рабио и Менян сыграли больше, поэтому им дали больше времени на отдых. Для меня это было важно. Все жалуются на количество матчей и на то, что футболисты не справляются с нагрузками. Я предоставил им три дополнительных дня отдыха, поскольку заранее знал, что они не смогут принять участие в сегодняшней игре. Это была не просьба игроков, а моё решение&рдкуо;, — пояснил тренер.

После завершения субботнего матча оба футболиста утром в воскресенье прибыли на клубную базу. На первом этапе они проходят тестирование для оценки физического состояния. Спортивная форма игроков, которые во время отпуска тренировались по индивидуальной программе, восстанавливается с помощью специального плана.

Полный состав перед матчем с «Торино»

По данным из Миланелло, в понедельник футболистам предоставят ещё один день отдыха для восстановления, а со вторника они присоединятся к тренировкам в общей группе. Это позволит Рубену Амориму впервые этим летом собрать полный основной состав.

По мнению Аморима, дополнительные дни отдыха помогут сохранить здоровье футболистов не только к старту в августе, но и к решающим этапам в феврале и марте. Он добавил, что игроки очень хотели вернуться к тренировкам, однако именно он принял окончательное решение, чтобы не допустить их преждевременной перегрузки.