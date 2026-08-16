Современные ОЛЭД-телевизоры изнашиваются так же, как модели 10-летней давности

Несмотря на значительные технологические изменения ОЛЭД-телевизоров за последние годы, их дисплейные панели по-прежнему выходят из строя с прежней скоростью. Как сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на исследование Ртингс, скорость износа современных ОЛЭД-экранов почти не отличается от показателей моделей десятилетней давности. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В ходе исследования специалисты сравнили выпущенную в 2017 году модель ЛГ К7 с рядом новых телевизоров, произведённых в 2020–2023 годах. Согласно условиям тестирования, все устройства непрерывно работали в течение 10 000 часов, транслируя специальный новостной телеканал. При этом все телевизоры в тесте работали в режиме СДР на максимальном уровне яркости.

Почему технологические достижения не помогли?

Результаты масштабного тестирования показали, что телевизоры нового поколения не продемонстрировали значительно меньшего уровня необратимого выгорания по сравнению с ЛГ К7 2017 года. Хотя аналитики отмечают, что новые панели технически стали более долговечными, на практике важную роль сыграли другие факторы.

По словам специалистов, современные ОЛЭД-дисплеи благодаря различным инженерным решениям превосходят предыдущее поколение по долговечности. Однако одновременно они обеспечивают значительно более высокую яркость. Статистика показывает, что большинство пользователей постоянно предпочитает использовать устройства в режиме максимальной яркости.

Известно, что яркость ОЛЭД-экранов несколько ниже, чем у ЛКД-панелей, поэтому пользователи стремятся использовать её на максимально возможном уровне. Однако максимальная яркость экрана является одним из главных факторов, негативно влияющих на скорость его износа.

В результате технологические улучшения, достигнутые производителями, и повышение долговечности панелей полностью нивелируются активным использованием максимальной яркости. Иными словами, новые телевизоры стали прочнее, но их повышенная яркость вновь приводит к прежним проблемам.