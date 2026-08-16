Итан Нванери может покинуть Арсенал, а Милан заинтересован в трансфере

Стало известно, что лондонский Арсенал готов продать одного из своих талантливых воспитанников — Итана Нванери — до закрытия летнего трансферного окна. Молодой полузащитник, не получающий места в основном составе команды Микеля Артеты, с высокой вероятностью продолжит карьеру в Италии. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, в матче последнего тура Английской Премьер-лиги против Манчестер Сити Нванери не попал даже в запас. Несмотря на участие в предсезонных сборах, похоже, тренерский штаб решил отказаться от его услуг.

Подтверждение Фабрицио Романо

Известный трансферный эксперт Фабрицио Романо также подтвердил эту информацию на своих страницах в социальных сетях, сообщив, что футболист покинет Лондон до закрытия летнего трансферного окна. По его словам, этот план был согласован ещё несколько недель назад.

Напомним, Итан Нванери в своё время привлёк внимание всего футбольного сообщества, дебютировав на профессиональном уровне в рекордно юном возрасте. Однако из-за высокой конкуренции и насыщенного звёздами состава Арсенала ему было сложно регулярно получать игровую практику.

Интерес Милана

Руководство Милана узнало о появлении футболиста на трансферном рынке практически сразу. Итальянский гранд ищет усиление атакующей линии, в частности универсального плеймейкера, способного действовать за спиной нападающего.

Скауты Милана ещё в конце июля включили английского таланта в свой список наблюдения. Руководство «россонери» готово создать молодому футболисту необходимые условия на стадионе Сан-Сиро и серьёзно рассматривает варианты осуществления трансфера.

После того как в прошлом сезоне Нванери не получил достаточно игровой практики в Премьер-лиге, его отдали в аренду французскому Марселю. Опыт в Лиге 1 помог его развитию, но этого оказалось недостаточно, чтобы вернуться в основные планы Микеля Артеты.