NASA планирует передать лунные миссии частным компаниям

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует до конца года заказать три новые лунные миссии в рамках программы Коммеркиал Лунар Пайлоад Сервикес (КЛПС). Как сообщает Иксбт.ком, в рамках этой инициативы космическое ведомство оплатит частным компаниям услуги по доставке научного оборудования и техники на Луну, что должно стать важным шагом в развитии будущей космической инфраструктуры. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как сообщили руководители Firefly Аероспаке и Интуитиве Мачинес на финансовых конференциях, два из трёх будущих заказов будут связаны с посадочными аппаратами. Третий заказ предусматривает съёмку и картографирование лунной орбиты, что, в свою очередь, может положить начало исторически важным изменениям.

Кто заменит аппарат ЛРО?

Глава Интуитиве Мачинес Стив Алтемус уточнил, что речь идёт о современном аппарате, который будет картографировать поверхность Луны и заменит заслуженный аппарат Лунар Реконнаиссанке Орбитер (ЛРО), запущенный в 2009 году. Научное сообщество уже несколько лет подчёркивает, что ЛРО, расширенная миссия которого сейчас рассчитана как минимум до 2028 года, постепенно устаревает и нуждается в преемнике с современным научным оборудованием.

Хотя NASA пока официально не раскрыла детали будущего заказа на орбитальный аппарат, частные игроки рынка активно готовятся к этой задаче. Например, компания Firefly объявила о разработке коммерческой службы лунной съёмки Окула, камеры которой планируется установить на перемещающихся платформах Элйтра вместе с посадочными аппаратами Блуе Гхост.

Потенциал компаний и программа КЛПС

Интуитиве Мачинес имеет опыт управления камерой высокого разрешения на борту ЛРО, а также контролирует работу камеры ШадовКам на южнокорейском лунном орбитальном аппарате Данури. Сейчас программа КЛПС переходит от отдельных аппаратов к серийному производству, а компании Firefly и Интуитиве Мачинес получили по четыре посадочные миссии.

Эти четыре аппарата должны нести одинаковый набор инструментов, а основная задача программы заключается в проверке того, насколько быстро компании смогут производить стандартизированные лунные платформы. Интуитиве Мачинес значительно расширила свои производственные площади в Хьюстоне, а Firefly более чем в четыре раза увеличила площадь чистых помещений.

Будущие многомиллиардные контракты

Следующим этапом, как ожидается, станет запуск программы КЛПС 2.0. Новый контракт рассчитан максимум на 10 миллиардов долларов в течение десяти лет и предусматривает возможность продления срока ещё на 15 лет с увеличением общей стоимости до 15 миллиардов долларов.

В рамках этих финансовых и технических возможностей частные компании разрабатывают аппараты, способные доставлять более тяжёлые грузы. В частности, аппарат Нова-Д компании Интуитиве Мачинес сможет доставлять около 500 килограммов груза, а его трёхмоторная версия рассчитана на перевозку до одной тонны. Firefly также разрабатывает масштабируемую версию Блуе Гхост грузоподъёмностью в несколько тонн.