Френки де Йонг: «Месси — лучший футболист в истории»

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг высоко оценил игру лидера сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

Де Йонг отметил, что тот факт, что Месси до сих пор выступает на высоком уровне, не вызывает у него удивления.

«Нет, я не удивлен тем, что Месси все еще играет на таком уровне. Месси есть Месси. Он лучший футболист в истории, поэтому такая игра не удивляет меня», — приводит слова Де Йонга издание Diario Ole.

Напомним, в матче второго тура чемпионата мира против Австрии Аргентина одержала победу со счетом 2:0. В этой встрече Месси оформил дубль, увеличив количество своих голов на чемпионатах мира до 18.

Кроме того, аргентинская звезда лидирует в гонке бомбардиров ЧМ-2026, забив 5 мячей.

Для справки: чемпионат мира 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, продлится до 19 июля.