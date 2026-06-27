Рамин Ризаян расплакался: «Народ Ирана, простите нас»

·47·Спорт
Рамин Ризаян расплакался: «Народ Ирана, простите нас»

Матч между Египтом и Ираном на групповом этапе чемпионата мира 2026 года завершился со счетом 1:1. Рамин Ризаян, забивший гол за «персов», не сдержал эмоций и расплакался после игры.

На 90+6-й минуте Иран снова поразил ворота соперника, однако гол был отменен, что осложнило команде задачу по выходу в плей-офф.

«Что я могу сказать? Не знаю, почему так происходит. Это просто невезение. Один раз, два, три, четыре, пять... Надеюсь, мы выйдем в следующий раунд и наш народ снова почувствует радость, потому что они заслуживают гораздо большего», — сказал Ризаян.

Футболист подчеркнул, что члены команды выложились на поле на полную мощность, и их главной целью было порадовать народ Ирана.

«Мы отдали всего себя. Нашим единственным желанием было сделать людей счастливыми. Вот уже три месяца мы боремся, не ожидая никаких наград или признания. Каждый футболист в этой команде — человек чести, с крепким характером и преданный своей родине», — отметил он.

Ризаян также попросил прощения у иранских болельщиков.

«Народ Ирана, мы вас очень любим. Простите нас. Единственное, что я могу сказать — простите нас. Мы все очень расстроены. Мы показали хороший футбол, но я не знаю, где мы ошиблись. Вы заслуживаете всего самого лучшего в мире», — добавил игрок.

Для справки: Иран занял третье место в группе с 3 очками. Теперь команда будет следить за результатами в других группах, чтобы попытаться выйти в 1/16 финала в числе лучших команд, занявших третьи места.

Рамин РизаянЕгипетИран
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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