Победа Сенегала над Ираком запомнилась фотоисторией

·46·Спорт
Победа Сенегала над Ираком запомнилась фотоисторией

В последнем туре группового этапа чемпионата мира сборная Сенегала одержала крупную победу над Ираком. После матча, прошедшего в Канаде, помимо результата, внимание многих привлекла работа фотографа сборной Сенегала Сиди Таллы.

Из-за проблем с визой Сиди Талла не смог прибыть в Канаду. Поэтому он был вынужден следить за игрой не со стадиона, а по телевизору.

Несмотря на это, фотограф не прекратил свою работу. В течение матча он фотографировал кадры с экрана телевизора, продолжая освещать участие сборной Сенегала в чемпионате мира в своем уникальном стиле.

Комментируя ситуацию, Сиди Талла отметил, что его отношение к работе остается неизменным, независимо от того, находится ли он на поле или за его пределами. По его словам, желание рассказывать о событиях через образы остается прежним, где бы он ни был.

СенегалИракСиди ТаллаЧемпионат мираКанада
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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