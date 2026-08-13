Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса

·34·Технологии
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса

Государственная корпорация Роскосмос представила уникальные кадры, снятые из космоса, на которых запечатлен процесс солнечного затмения, произошедшего 12 августа. Как сообщает издание иксбт.ком, это астрономическое явление продолжалось с 18:34 до 22:58 по московскому времени, и специалистам удалось успешно зафиксировать его из космоса. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Уникальные кадры из космоса

Снимок, опубликованный в официальном Телеграм-канале, был сделан с орбиты, расположенной на расстоянии более 35 тысяч километров от поверхности Земли. Основным инструментом для получения этого впечатляющего изображения стал метеорологический спутник Электро-Л, принадлежащий Роскосмос. На кадрах запечатлен вид на нашу планету в момент, когда лунный диск полностью закрыл Солнце.

Согласно данным, максимальная фаза затмения составила 1,019. Это означает, что лунный диск полностью закрыл Солнце. Однако во всей полноте это грандиозное природное явление можно было наблюдать только вблизи острова Исландия и на восточном побережье полуострова Таймыр в России.

По словам специалистов, пик затмения пришелся на 20:46 12 августа и продолжался всего 2 минуты 18 секунд. Это кратковременное явление вызвало большой интерес у астрономов и обычных наблюдателей по всему миру.

Региональные различия и трансляция

Масштаб явления в разных регионах наблюдался по-разному. В Москве солнечный диск был закрыт всего на 1%, тогда как в Санкт-Петербурге этот показатель достиг 83%. Жители и гости северной столицы получили возможность стать свидетелями природного явления.

Чтобы показать это интересное астрономическое явление широкой публике, Роскосмос и Yandex Погода совместно организовали специальную прямую трансляцию. Смотровой площадкой для трансляции выбрали Лахта Кентер — самое высокое здание в России и Европе.

RoskosmosСолнечное ЗатмениеElektro-LАстрономияКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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