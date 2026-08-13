Google Pixel 11 представлен: флагман с новым 2 нм-чипом и его цена

·22·Технологии
Google Pixel 11 представлен: флагман с новым 2 нм-чипом и его цена

В мире технологий произошло долгожданное событие: по данным иксбт.ком, компания Google официально представила Google Pixel 11 — устройство, вошедшее в линейку флагманских смартфонов нового поколения. Хотя основные характеристики гаджета успели раскрыть ещё до презентации, точная цена и технические возможности устройства были подтверждены официально. На первом этапе внимания заслуживает только базовая модель: по сравнению с предыдущим поколением она получила частичные обновления, а её цена условно изменилась. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Ценовая политика и возможности памяти

Начальная цена нового смартфона Google Pixel 11 составляет 900 долларов, что на 100 долларов дороже модели Pixel 10. Однако компания вдвое увеличила объём встроенной памяти базовой версии — со 128 GB до 256 GB. Это означает, что на фоне подорожания на современном рынке само устройство фактически не стало дороже. Объём оперативной памяти остался прежним и составляет 12 GB.

Экран устройства почти не отличается от дисплея предыдущего поколения. Он сохранил диагональ 6,3 дюйма, разрешение Фулл ХД+ и частоту обновления 128 Hz, однако по-прежнему не поддерживает технологию ЛТПО. Также пока нет точной информации об увеличении частоты ШИМ дисплея. Интересно, что ёмкость аккумулятора снизилась до 4970 mAh (в предыдущей модели было 4985 mAh), но Google обещает немного улучшить автономность. Возможности зарядки не изменились: поддерживаются мощность 30 В по кабелю и 15 В в беспроводном режиме.

Главное изменение — процессор Тенсор Г6

Ключевым обновлением смартфона стал его процессор: все новые модели получили чип Тенсор Г6, выпускаемый на мощностях TSMC по 2 нм техпроцессу. Это одна из первых платформ такого типа среди смартфонов на рынке. Конфигурация СоК включает семь процессорных ядер: одно Кортекс-К1 Ultra, четыре Кортекс-К1 Pro с частотой 3,38 GHz и ещё два ядра. В качестве GPU используется Имагинатион ПоверВР К-Сериес.

По утверждению Google, новый Тенсор Г6 ускоряет работу в браузере минимум на 25%, а загрузку приложений — до 15%. При этом новый чип демонстрирует энергоэффективность на 20% выше по сравнению с предшественником Тенсор Г5. Ожидается, что эти показатели обеспечат заметно больший комфорт в повседневном использовании.

Камерная система смартфона также получила частичные улучшения. Сверхширокоугольная и телеобъективная камеры остались без изменений, однако основная камера теперь использует более крупный 48-мегапиксельный сенсор размером 1/1,56 дюйма. Среди других технических возможностей — Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, порт USB-C 3.2, защита от воды и семь лет обновлений Android. Покупателям устройство будет доступно в четырёх цветах: чёрном, тёмно-фиолетовом, фисташковом и малиновом.

GooglePixel 11Tensor G6СмартфоныAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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