Следите за матчем Узбекистана и ДР Конго вместе с нами

Сборная Узбекистана выйдет на поле против Демократической Республики Конго в третьем туре группы «К» чемпионата мира 2026 года. Голы, опасные атаки, удары, карточки, замены и другие важные события матча мы представим в текстовой трансляции в режиме реального времени на нашем сайте.
Узбекистан начнет матч по схеме 3-4-3. В стартовом составе: Абдувохид Нематов, Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов, Жавохир Орозов, Шерзод Насруллаев, Хожиакбар Алижонов, Отабек Шукуров, Азизбек Мозговой, Жасурбек Хамдамов, Аббосбек Файзуллаев и Элдор Шомуродов.
ДР Конго будет действовать по схеме 4-4-2. Атаку соперника возглавят Седрик Бакамбу и Йоан Висса. В воротах — Лионель Мпаси.
Трансляция будет регулярно обновляться с началом игры. Следить за каждой важной ситуацией на поле можно на этой странице.
Текстовая трансляция
Текстовая трансляция● LIVE
15'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) рақибларидан бирини кучли подкат билан йиқитганидан сўнг, Феликс Цвайер ҳуштагини чалди.
14'
Феликс Цвайер ҳуштагини чалди ва Жаҳонгир Ўрозов (Ўзбекистон) ҳужумдаги қоидабузарлиги учун жазоланди. Ҳакамдан тўғри қарор.
14'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончасига ошириб берди, бироқ ҳимоячилардан бири уни узоқлаштирди.
13'
Ҳожиакбар Алижонов (Ўзбекистон) тўпни шеригига узатишга ҳаракат қилди, бироқ ҳимоячи уни ишончли тарзда тўсиб қолди. Қанот ҳаками бурчак байроқчасини кўрсатди, Ўзбекистон бурчак зарбасини амалга оширади.
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