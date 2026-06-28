Следите за матчем Узбекистана и ДР Конго вместе с нами

Сборная Узбекистана выйдет на поле против Демократической Республики Конго в третьем туре группы «К» чемпионата мира 2026 года. Голы, опасные атаки, удары, карточки, замены и другие важные события матча мы представим в текстовой трансляции в режиме реального времени на нашем сайте.

Узбекистан начнет матч по схеме 3-4-3. В стартовом составе: Абдувохид Нематов, Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов, Жавохир Орозов, Шерзод Насруллаев, Хожиакбар Алижонов, Отабек Шукуров, Азизбек Мозговой, Жасурбек Хамдамов, Аббосбек Файзуллаев и Элдор Шомуродов.

ДР Конго будет действовать по схеме 4-4-2. Атаку соперника возглавят Седрик Бакамбу и Йоан Висса. В воротах — Лионель Мпаси.

Трансляция будет регулярно обновляться с началом игры. Следить за каждой важной ситуацией на поле можно на этой странице.

Текстовая трансляция