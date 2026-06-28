Лионель Месси удивил неожиданным решением: капитан Аргентины снова установил рекорд

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в матче против Иордании (3:1) в последнем туре группового этапа чемпионата мира 2026 года принял неожиданное решение, еще раз доказав, насколько он командный игрок. В отличие от звезд, которые обычно борются за каждую минуту и стремятся улучшить личные показатели, Лионель Месси на этот раз предпочел начать игру на скамейке запасных. Об этом сообщает Goal.com.

Главный тренер сборной Лионель Скалони в послематчевом интервью журналистам раскрыл, что это решение было принято непосредственно самим футболистом. Как пишет издание Goal.com, 39-летний нападающий поставил игровую практику своих одноклубников и сохранение командного духа перед решающей стадией турнира выше собственных личных показателей.

Неустанный шаг к рекордам

Хотя Лионель Месси вышел на поле только на 60-й минуте, он все равно успел стать героем встречи. На 80-й минуте матча он в своем фирменном стиле точно реализовал штрафной удар, доведя счет до уверенного результата. Этим голом Лионель Месси вошел в историю как первый футболист, забивший в семи матчах чемпионатов мира подряд.

Благодаря этому достижению общее количество его голов на мундиалях достигло 19. В настоящее время он продолжает лидировать по этому показателю, опережая таких легендарных бомбардиров, как Килиан Мбаппе и Мирослав Клозе. Как отметил Лионель Скалони, Лионель Месси мог бы еще больше укрепить свой статус, отыграв все 90 минут, но он предпочел заботиться об интересах команды.

Осторожность перед плей-офф

Сборная Аргентины завершила групповой этап со стопроцентным результатом, став одной из немногих команд наряду с Францией и Мексикой, одержавших победы во всех матчах группы. Тренер также успел провести эксперименты с составом в игре с Иорданией. В частности, полузащитник Эксекиэль Паласиос был опробован на позиции правого защитника, что было сделано с целью дать отдохнуть основным защитникам и уберечь их от травм.

Теперь действующих чемпионов в стадии 1/32 финала ждет матч против сборной Кабо-Верде. Перед игрой, которая состоится 7 июля, Лионель Скалони призвал не терять бдительности. По его словам, представители Африки достойно противостояли таким сильным соперникам, как Испания, Уругвай и Саудовская Аравия, доказав, что являются опасной командой.

Для футбольных болельщиков из Узбекистана каждый шаг Лионеля Месси и сборной Аргентины вызывает огромный интерес. На этом чемпионате, который, как ожидается, станет последним крупным турниром легенды мирового футбола, каждый гол и рекорд имеют историческое значение. Лионель Месси продолжает вписывать свое имя золотыми буквами не только благодаря голам, но и своим лидерским качествам.