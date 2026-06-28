Лондонский «Челси» приступил к работе над неожиданным трансфером. По имеющейся информации, «аристократы» связались с опытным полузащитником Гранитом Джака, который в настоящее время защищает цвета «Сандерленда». В случае осуществления этого перехода швейцарский футболист может снова объединиться в одной команде со своим бывшим наставником Хаби Алонсо. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно сообщению BBC Sport, руководство «Челси» провело предварительные переговоры с представителями 33-летнего футболиста. Этот шаг означает определенный отход клуба от стратегии последних лет по покупке исключительно молодых талантов. Нуждаясь в опытном лидере, лондонский клуб намерен укрепить центр поля в лице Гранита Джака.

Сотрудничество Хаби Алонсо и Гранита Джака

Успешное сотрудничество между Гранитом Джака и Хаби Алонсо хорошо известно многим. В составе «Байера Леверкузен» они добились исторической победы в немецкой Бундеслиге. Хаби Алонсо намерен пригласить своего бывшего подопечного в команду, чтобы улучшить атмосферу в раздевалке «Челси» и стать примером для молодых футболистов.

В прошлом сезоне в составе «Сандерленда» Гранит Джака проявил себя как настоящий лидер. Он принял участие в 34 матчах Премьер-лиги, внеся огромный вклад в то, что команда заняла седьмое место в турнирной таблице и обеспечила себе путевку в Лигу Европы. Несмотря на то, что капитан сборной Швейцарии имеет контракт с «Сандерлендом» до 2028 года, возможность снова поработать с Хаби Алонсо заинтересовала его.

Жесткая позиция «Сандерленда»

Хотя сам футболист склонен к трансферу, «Сандерленд» не намерен легко отпускать своего капитана. Руководство клуба подчеркивает, что Гранит Джака не продается и является неотъемлемой частью планов команды на следующий сезон. Финансово стабильные «черные коты» готовы бороться за своего лидера.

Появление такого интереса со стороны «Челси» могло быть вызвано слухами вокруг центрального полузащитника команды Энцо Фернандеса. По имеющимся данным, президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес хочет видеть аргентинского футболиста в своих рядах, а стоимость его трансфера оценивается в 120 миллионов фунтов стерлингов. Если Энцо Фернандес отправится в Мадрид, ожидается, что Гранит Джака займет его место.

На данный момент окончательного соглашения по условиям личного контракта достигнуто не было. Хотя Гранит Джака сосредоточил все свое внимание на матчах в составе сборной Швейцарии, вероятность этого неожиданного перехода до закрытия трансферного окна оценивается как высокая.