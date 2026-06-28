Сандерленд отклонил предложение Челси по трансферу Гранита Джаки

·51·Спорт
Сандерленд отклонил предложение Челси по трансферу Гранита Джаки

Лондонский «Челси» столкнулся с первым серьезным препятствием на летнем трансферном рынке. «Аристократы» вышли с официальным предложением по полузащитнику «Сандерленда» Граниту Джаке, однако руководство «черных котов» решительно отклонило этот запрос. Данная неудача расценивается как серьезный удар по планам нового главного тренера лондонцев Хаби Алонсо. Об этом сообщает Goal.com .

По информации издания The Athletic, «Челси» предложил за 33-летнего швейцарского футболиста 8 миллионов фунтов стерлингов. Однако в «Сандерленде» назвали эту сумму «неприемлемой» и заявили, что игрок не будет продан. Руководство клуба считает столь низкое предложение неуважением не только к команде, но и к самому опытному футболисту.

Сотрудничество Хаби Алонсо и Гранита Джаки

Руководство «Челси» пытается осуществить трансфер Гранита Джаки именно по требованию Хаби Алонсо. Тренер и футболист вместе работали в «Байере Леверкузен», где стали победителями Бундеслиги и Кубка Германии в сезоне 2023-24. Алонсо рассчитывает с помощью своего бывшего подопечного создать атмосферу лидерства в раздевалке лондонского клуба.

Интерес к этому трансферу свидетельствует об изменении стратегии «Челси». Клуб, который в последние годы фокусировался исключительно на покупке молодых талантов, теперь ощущает потребность в ветеране с семилетним опытом выступлений в Премьер-лиге (за «Арсенал»). Однако «Сандерленд» подчеркивает, что у футболиста действует контракт до 2028 года и отпускать его не намерены.

Жесткая позиция «Сандерленда»

Прошлым летом «Сандерленд» заплатил за Гранита Джаку «Байеру Леверкузен» 17,5 миллионов фунтов. Сразу после перехода футболист получил капитанскую повязку и сыграл ключевую роль в том, что клуб впервые за 53 года получил путевку в еврокубки. Примечательно, что именно в последнем туре «Сандерленд» одержал победу над «Челси», заняв 7-е место в турнирной таблице и отправив лондонцев на 10-ю строчку.

По данным Goal.com, руководство «Сандерленда» отказалось рассматривать любые финансовые предложения. Они требуют от «Челси» уважать действующий контракт футболиста. Пока остается неизвестным, станут ли лондонцы улучшать свое предложение или переключат внимание на других кандидатов.

ЧелсиСандерлендГранит ДжакаХаби АлонсоТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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