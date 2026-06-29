Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана

Сборная ДР Конго обыграла Узбекистан со счетом 3:1 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026. После матча капитан африканцев Шансель Мбемба раскрыл план, который привел к победе.

По его словам, команда испытывала трудности в первом тайме, но после перерыва воспользовалась заранее изученными слабыми местами Узбекистана, чтобы изменить ситуацию.

Первый тайм был непростым для Конго

31-летний защитник признал, что в первой части встречи его команда действовала не так, как ожидалось.

«Игра действительно была тяжелой для нас. В первом тайме мы не смогли действовать достаточно эффективно», — сказал Мбемба.

Несмотря на это, футболисты не поддались панике и верили, что смогут проявить себя во втором тайме.

План сработал после перерыва

Во втором тайме футболисты ДР Конго увеличили темп игры и усилили давление на оборону Узбекистана.

Мбемба отметил, что команда детально проанализировала игры нашей национальной сборной перед матчем.

«Мы смотрели видео матчей с участием Узбекистана и определили их слабые места».

Основной удар пришелся по слабым точкам

Тренерский штаб и игроки ДР Конго решили после перерыва сосредоточить основное внимание именно на этих аспектах.

В результате африканцы захватили преимущество во втором тайме и завершили встречу в свою пользу со счетом 3:1.

Кратко говоря, основными факторами победы стали:

предварительный анализ игры соперника;

сохранение спокойствия после первого тайма;

действия по четкому плану во втором тайме;

эффективное использование слабых мест Узбекистана.

Еще один суровый урок для Узбекистана

Слова капитана ДР Конго еще раз показали, что на уровне чемпионата мира любая ошибка и тактический просчет немедленно наказываются соперником.

Результат этого матча стал тяжелым для нашей национальной сборной, но этот опыт может стать важным уроком для усиления тактической подготовки и стабильности в обороне в будущем.

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