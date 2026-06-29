Испанский «Барселона» клуб начал работу над неожиданным и громким трансфером с целью усиления линии атаки. Каталонцы связались с представителями звезды сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна, чтобы изучить возможности перехода футболиста. Этот шаг предпринимается после того, как главный бомбардир клуба Роберт Левандовски решил покинуть команду. Об этом сообщает Goal.com

По информации издания Даилй Маил, Роберт Левандовски достиг соглашения о продолжении карьеры в лиге MLS (США), в частности, в клубе «Чикаго Файр». В связи с этим руководство «Барселоны» намерено закрыть позицию центрального нападающего одним из лучших бомбардиров мира. 32-летний Гарри Кейн рассматривается как основной кандидат на эту роль.

Трудности трансфера и финансовое положение

В настоящее время Гарри Кейн сосредоточен на чемпионате мира 2026 года. По данным Goal.com, агенты футболиста в ходе предварительных переговоров с каталонцами отклонили возможность трансфера. Английский нападающий доволен жизнью в Мюнхене и пока не намерен менять клуб. Однаконе намерено сдаваться после этого отказа и планирует возобновить переговоры по окончании турнира.

Несмотря на общеизвестные финансовые трудности клуба, руководство ищет креативные пути для осуществления трансфера такого уровня. Тот факт, что до истечения контракта между Гарри Кейном и «Баварией» остался один год, дает испанскому гранду некоторую надежду. Тем не менее, очевидно, что немецкий клуб не отпустит своего лучшего игрока легко.

Гарри Кейн и его рекорды

Гарри Кейн демонстрирует потрясающие результаты с момента переезда в Германию. В прошлом сезоне он провел 51 матч во всех турнирах и забил 61 гол. Также он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии на чемпионатах мира. На данный момент на его счету 11 голов на мундиалях.

Нападающий сейчас готовится к этапу плей-офф со сборной под руководством Томаса Тухеля. Сборная Англии в 1/16 финала встретится с командой ДР Конго. Кейн в своем интервью подчеркнул, что все его внимание сосредоточено на чемпионате, и командная победа важнее рекордов.

Подводя итог, трансфер Гарри Кейна для «Барселоны» представляется очень сложной задачей. Если каталонцам удастся убедить английского бомбардира, это станет одним из самых громких трансферов последних лет. Пока все переговоры приостановлены до завершения чемпионата мира.