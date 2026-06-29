Ливерпуль нацелился на звезду ПСЖ Брэдли Барколя для усиления атаки

·44·Спорт
Ливерпуль нацелился на звезду ПСЖ Брэдли Барколя для усиления атаки

Английский клуб «Ливерпуль» был вынужден изменить свои планы по усилению состава в летнее трансферное окно. Команда продолжает поиск достойного кандидата, способного заменить Мохамеда Салаха. Тот факт, что Ян Диоманде, который ранее рассматривался в качестве основной цели, выбрал «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), побудил мерсисайдцев рассмотреть новые варианты. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

По информации Sky Sports, скауты «Ливерпуля» теперь рассматривают кандидатуру игрока ПСЖ Брэдли Барколя. 23-летний французский вингер занимает высокие позиции в шорт-листе специалистов из Энфилда. Руководство клуба считает, что стиль игры и потенциал Барколя полностью соответствуют долгосрочной стратегии команды.

Неудача в трансфере Диоманде

19-летний Ян Диоманде, блистающий в составе «РБ Лейпциг», долгое время находился в центре внимания «Ливерпуля». Однако, по данным Футмеркато, талантливый ивуриец предпочел перейти в чемпионат Франции. Высокие требования немецкого клуба к сумме трансфера и желание самого футболиста переехать в Париж стали причинами выхода «Ливерпуля» из этой гонки.

Руководство «Ливерпуля» не пожелало выходить за рамки внутреннего ценового лимита, установленного для молодого игрока. В результате переговоры остановились, и ожидается, что ПСЖ в ближайшие дни официально оформит трансфер Диоманде. Это вынудило мерсисайдцев обратить внимание на одну из недовольных звезд Парижа.

Неопределенное будущее Барколя в ПСЖ

Положение Брэдли Барколя в ПСЖ на данный момент довольно сложное. Футболист недоволен тем, что не попал в основной состав в важных матчах, в частности, в игре против «Арсенала» в финале Лиги чемпионов. Недостаточная игровая практика под руководством Луиса Энрике вызывает вопросы о будущем вингера.

Хотя парижане не спешат продавать Барколя, тот факт, что до истечения его контракта осталось два года, заставляет клуб задуматься. Если футболист откажется подписывать новый контракт, ПСЖ может рассмотреть вариант его продажи этим летом по высокой цене. По данным Goal.com, «Ливерпуль» намерен выгодно воспользоваться этой ситуацией.

В текущее трансферное окно «Ливерпуль» уже начал обновлять линию атаки, подписав Виктора Муньоса из «Осасуны». Ожидается, что приход Барколя еще больше увеличит атакующий потенциал команды. Сообщается, что «Арсенал» также проявлял интерес к футболисту, однако мерсисайдцы действуют в этом направлении гораздо активнее.

ЛиверпульПСЖТрансферыБрэдли БарколяФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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