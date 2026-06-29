Главный тренер Чехии ушел в отставку после провала на ЧМ-2026

·28·Спорт
Главный тренер Чехии ушел в отставку после провала на ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Чехии официально объявила об отставке главного тренера национальной сборной Мирослава Коубека. Сообщается, что стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Причиной ухода тренера стало неудачное выступление команды на чемпионате мира — 2026.

Исторический результат спустя 20 лет и кратковременный взлет

Мирослав Коубек возглавил сборную Чехии совсем недавно — в декабре 2025 года. За короткое время он успел стать настоящим героем в своей стране:

Историческое достижение: Под руководством Коубека чехи в плей-офф обыграли сборные Ирландии и Дании, став воплощением мечты местных болельщиков, и получили путевку на ЧМ, которую ждали целых 20 лет.

Крах на Мундиале: 1 очко в 3 матчах

Однако на самом долгожданном чемпионате мира дела сборной Чехии пошли на спад. Команда показала слабую игру в групповом этапе, разочаровав фанатов. Набрав всего 1 очко в трех матчах, они досрочно покинули турнир.

Подробные результаты Чехии в группе можно найти в следующей таблице:

Тур

Сборная-соперник

Счет

Результат

1-й тур

Южная Корея

1:2

Поражение

2-й тур

ЮАР

1:1

Ничья

3-й тур

Мексика

0:3

Поражение

После этого провала в группе руководство чешского футбола решило прекратить сотрудничество с Коубеком. Короткая «эра Коубека», начавшаяся с большого шума и надежд, завершилась катастрофическими результатами на ЧМ. Теперь сборная Чехии вынуждена искать нового главного тренера для начала нового этапа.

ЧехияМирослав КоубекИрландияДанияМексика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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