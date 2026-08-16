Арсенал уверенно победил Манчестер Сити и сделал серьёзное предупреждение перед сезоном

·14·Спорт
Арсенал уверенно победил Манчестер Сити и сделал серьёзное предупреждение перед сезоном

В матче, который считается официальным стартом нового сезона в английском футболе, Арсенал одержал крупную и уверенную победу над одним из главных конкурентов — Манчестер Сити Победа с тремя забитыми мячами позволила лондонскому клубу в десятый раз в своей истории завоевать трофей Суперкубка Англии Эта встреча стала не просто игрой за почётный титул, а наглядно показала, в какой высокой спортивной форме подопечные Микеля Артеты подходят к старту чемпионата. Об этом сообщает Goal.com — сообщает издание.

На протяжении всей игры «канониры» полностью контролировали ситуацию на поле и практически не оставили сопернику шансов. Встреча стала логичным продолжением напряжённой чемпионской гонки прошлого сезона: Арсенал полностью нейтрализовал атакующий потенциал соперника и решил исход матча в свою пользу. Эта победа свидетельствует о готовности команды к новому сезону не только в тактическом, но и в психологическом плане.

Яркая игра и лидерство Мартина Эдегора

Одним из главных героев встречи стал капитан Арсенала Мартин Эдегор. Норвежский полузащитник устроил на поле настоящий спектакль и мастерски руководил атаками своей команды. Его действия получили высокую оценку специалистов и болельщиков.

Согласно данным статистического сервиса Скуавка, Мартин Эдегор провёл практически идеальный матч:

  • успешно завершил все три попытки дриблинга;
  • оба его удара пришлись в створ ворот;
  • точность передач составила 95 процентов: 55 из 58 пасов дошли до партнёров.
Эти показатели ещё раз подтвердили, насколько важной фигурой полузащитник является не только в атаке, но и в контроле мяча.

Неудачный вечер Эрлинга Холанда

Если капитан «Арсенала» стал героем вечера, то для нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда эта встреча получилась незаметной и неудачной. Норвежский бомбардир практически исчез с поля и был далёк от своей привычно опасной игры. Защитники лондонской команды полностью закрыли его и перекрыли линии передач.

Как сообщает источник, статистика Эрлинга Холанда наглядно демонстрирует, с какими трудностями он столкнулся в этом матче. За всю игру он лишь семь раз коснулся мяча, отдал пять передач и нанёс два удара, один из которых пришёлся в створ. В штрафной площади соперника Холанд коснулся мяча всего дважды и упустил явный голевой момент. Кроме того, один раз он оказался в положении вне игры и не выиграл ни одного единоборства.

Завершившийся матч ещё раз доказал, что Арсенал в предстоящем сезоне будет одним из главных претендентов на чемпионский титул. Манчестер Сити

АрсеналМанчестер СитиМартин ЭдегорЭрлинг ХоландСуперкубок Англии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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