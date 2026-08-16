Рамазон Темиров обратился к народу перед боем UFC 333 в Абу-Даби

Очередной бой искусного узбекского бойца Рамазон Темиров, который продолжает выступать без поражений в организации UFC, считающейся самой престижной ММА-лигой мира, официально подтверждён.

Наш соотечественник 24 октябр выйдет в октагон на грандиозном турнире UFC 333, который состоится в великолепной «Этихад Арена» в столице Объединённых Арабских Эмиратов городе Абу-Даби.

Открытая дорога в топ-5: соперник — Лонер Кавана

Это противостояние в наилегчайшем весе имеет огромное значение для обоих бойцов в чемпионской гонке:

Позиции в рейтинге: В настоящее время англичанин Лонер Кавана занимает 6-е место в рейтинге дивизиона, а Рамазон Темиров — 7-ю строчку ;

Значение противостояния: Победа в этом бою позволит нашему соотечественнику войти в топ-5 дивизиона и стать прямым претендентом на будущие титульные поединки.

«Молитесь за нас»: обращение Темиров к болельщикам

После официального объявления боя Рамазон Темиров опубликовал на своей странице в социальной сети искренний и вдохновляющий пост:

«Алхамдулиллах, мой народ, ещё один шаг к тому, чтобы мы вошли в историю. Инша Аллох, молитесь за нас».

Желанный соперник и победная серия в Абу-Даби

Октагон Абу-Даби является для Рамазон очень дорогой и удачной ареной:

Нокаут над Эрсег: В бою, состоявшемся именно в Абу-Даби 25 июл , Темиров уже в первом раунде отправил в ужасный технический нокаут сильного австралийского спортсмена Стив Эрсег , бывшего претендента дивизиона, и произвёл настоящий фурор;

Вызов Кавана: После того поединка наш соотечественник, давая интервью в октагоне, открыто заявил о желании встретиться с Лонер Кавана, который, как и он сам, предпочитает открытые и зрелищные бои в «стойке» (в положении стоя). Руководство UFC воплотило этот интересный план в жизнь.

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