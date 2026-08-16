Барселона крупно обыграла швейцарский клуб

·12·Спорт
Барселона крупно обыграла швейцарский клуб

Готовящийся к новому сезону клуб «Барселона» одержал победу над швейцарским «Базелем» со счетом 5:2 в товарищеском матче. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы с первых минут завладели инициативой и организовали опасные атаки на ворота соперника. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В течение первых десяти минут активно действовавшие на флангах Гордон и Карим Адейеми создали несколько опасных моментов в штрафной площади соперника. Кроме того, мощный удар Эспарта из-за пределов штрафной прошел над перекладиной. Однако со временем хозяева начали перехватывать инициативу.

Борьба в первом тайме

Футболисты «Базеля» успешно сдерживали атаки каталонцев и сами были близки к тому, чтобы открыть счет усилиями Аарона Малуды. В тот момент, когда швейцарцы проводили свой лучший отрезок, «Барселона» сказала свое слово.

Карим Адейеми ловко обработал передачу Рафиньи с фланга и левой ногой точно пробил в ворота. До перерыва Рафинья и Фермин имели хорошие возможности изменить счет, но не смогли ими воспользоваться.

Голевая феерия во втором тайме

Не реализовавшие свои моменты каталонцы тут же были за это наказаны. Дукуре воспользовался ошибкой в обороне и потерей мяча, восстановив равновесие и порадовав местных болельщиков.

Несмотря на это, в оставшейся части встречи «Барселона» полностью продемонстрировала свое превосходство. Помимо Карима Адейеми, голами отметились Хамза Абделькарим и Ламин Ямаль. Бессио также оформил дубль, обеспечив каталонцам крупную победу и убедительную игру в этом матче.

БарселонаБазельКарим АдейемиЛамин ЯмальФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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