Открытый совет футболистам Узбекистана от экс-игрока из России

Неудачное выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026 обсуждается и в российском футбольном сообществе. Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказал свое мнение об основных проблемах нашей команды.

По его словам, главной задачей Фабио Каннаваро было вселить уверенность в игроков. Однако у большинства футболистов, которые ранее не играли на уровне чемпионата мира, отчетливо ощущались давление и неопытность.

«Футболистам не хватило уверенности»

По мнению Радимова, от Каннаваро требовалась скорее психологическая подготовка игроков, чем выстраивание сложной тактической системы за короткий срок.

«Я считаю, что основным требованием к Фабио Каннаваро было дать уверенность футболистам. Но многим игрокам, которые никогда не играли на таком уровне, этой уверенности все равно не хватило», — отметил он.

Бывший футболист также признал, что трудно точно сказать, почему Каннаваро не справился с этой задачей.

В чем Узбекистан уступил соперникам?

Радимов подчеркнул, что Узбекистан выглядел слабее соперников по группе в плане мастерства и международного опыта.

По его мнению, игрокам сборной еще многое предстоит узнать о том, как действовать на крупных турнирах, преодолевать давление и принимать правильные решения в решающие моменты.

«Судя по уровню мастерства и общему состоянию, Узбекистан был слабее соперников. В плане опыта еще нужно многому учиться».

В чем была разница с ДР Конго?

Радимов сравнил составы сборных Узбекистана и Демократической Республики Конго.

Он отметил, что в составе Узбекистана есть два-три футболиста, выступающих в Европе. В то время как почти все игроки ДР Конго играют во Франции и других сильных чемпионатах Европы.

Эти футболисты:

адаптированы к играм в высоком темпе;

закалены в условиях жесткой конкуренции;

готовы играть под сильным давлением;

тактически и технически зрелы.

Поэтому на таких турнирах, как чемпионат мира, они чувствуют себя гораздо увереннее.

Африканские команды больше не полагаются только на физическую силу

Бывший российский футболист также обратил внимание на изменения в африканском футболе.

По его мнению, если раньше африканские футболисты выделялись в основном своей физической мощью, то сейчас они вышли на высокий уровень и в техническом, и в тактическом плане.

Это делает такие сборные, как ДР Конго, опасным противником для любого соперника.

Открытый совет для Узбекистана

Радимов также указал основной путь для того, чтобы наша национальная команда стала сильнее в будущем.

«Узбекистанцам есть один открытый совет: футболистам нужно уезжать в европейские клубы, расти и набираться опыта там», — сказал он.

По мнению эксперта, если больше футболистов будут регулярно играть в конкурентоспособных чемпионатах Европы, Узбекистан отправится на следующий чемпионат мира с гораздо более сильным составом.

Когда заканчивается контракт Каннаваро?

Фабио Каннаваро был назначен главным тренером сборной Узбекистана 6 октября 2025 года.

Контракт с итальянским специалистом действует до 31 июля 2026 года.

Информация Детали Дата назначения 6 октября 2025 года Окончание контракта 31 июля 2026 года Основная задача Руководство командой на ЧМ-2026 Результат турнира Вылет на групповом этапе

Что нужно изменить до следующего мундиаля?

Первый чемпионат мира для Узбекистана не принес ожидаемых результатов. Однако полученный опыт может стать важным уроком на будущее.

По мнению Радимова, для роста национальной команды необходимо выводить футболистов в чемпионаты высокого уровня, повышать международный опыт и усиливать психологическую подготовку.

Как вы считаете, поможет ли более массовый переезд узбекистанских футболистов в Европу резко повысить уровень сборной? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправьте статью любителям футбола.