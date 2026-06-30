Габриэль Магальяэш: тактика «Арсенала» помогает сборной Бразилии

Центральный защитник сборной Бразилии Габриэль Магальяэш поделился факторами успеха в сложном матче против Японии в рамках 1/16 финала чемпионата мира. Футболист отметил, что его голевая передача на важный гол Каземиро напрямую связана со стилем игры в лондонском «Арсенале». Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В этом поединке, прошедшем в Хьюстоне (США), когда бразильцы уступали в счете, Габриэль выдвинулся вперед и сделал отличный пас на Каземиро. По информации издания УОЛ, защитник считает свою активность в атаке результатом тактических указаний главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Игра лондонского клуба с высокой линией обороны позволяет футболисту чувствовать себя уверенно и на половине поля соперника.

Эффективность стиля «Арсенала» на международной арене

В послематчевом интервью Габриэль Магальяэш объяснил, как его задачи в клубе помогают ему в национальной команде. «Это то, над чем я постоянно работаю в «Арсенале», — сказал защитник. По его словам, привычка постоянно занимать высокие позиции помогла ему вовремя заметить движение Каземиро внутри штрафной площади.

«Арсенал» выделяется в английской Премьер-лиге своим агрессивным и прогрессивным футболом. Габриэль подчеркнул, что именно благодаря этому стилю у него улучшились навыки видения поля и точность передач. Это сыграло решающую роль в изменении темпа игры и восстановлении баланса в самый тяжелый момент для Бразилии.

В концовке встречи слово взял еще один представитель «Арсенала» — Габриэль Мартинелли. Его гол обеспечил волевую победу Бразилии и вывел команду в следующий раунд. Как пишет Goal.com, такое успешное взаимодействие одноклубников в составе сборной свидетельствует о высоком уровне атмосферы и взаимопонимания внутри бразильской команды.

Сборная Бразилии смогла продемонстрировать свой характер в матче против Японии. Магальяэш отметил, что очень рад голу своего одноклубника Мартинелли и что совместные достижения на самом престижном турнире мира приносят особую гордость. Эта победа открыла «пентакампеонам» путь в следующий этап.