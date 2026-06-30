Майкл Оуэн: Гарри Кейн — лучший нападающий в истории Англии, но его выбор был ошибкой

·31·Спорт
Майкл Оуэн: Гарри Кейн — лучший нападающий в истории Англии, но его выбор был ошибкой

Бывшая звезда сборной Англии и клуба «Ливерпуль», обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн выступил с неожиданным заявлением об одной из ярчайших звезд современного футбола Гарри Кейне. По мнению Оуэна, форвард, который сейчас защищает цвета «Баварии», является величайшим бомбардиром в истории английского футбола. Однако эксперт назвал переход футболиста в чемпионат Германии самой большой стратегической ошибкой в его карьере. Об этом сообщает Goal.com .

В своей статье для издания Даилй Маил Оуэн признался, что ранее скептически относился к мастерству Гарри Кейна. По его словам, со временем Кейн доказал, что благодаря работе над собой и неустанному труду стал одним из самых опасных нападающих мира. Оуэн высоко оценил Кейна не как природный талант, а как профессионала, который создал себя сам.

Уровень Бундеслиги и вопрос рекордов

Майкл Оуэн не скрыл, что до сих пор недоволен переходом Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию». По его мнению, возможность стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги всех времен была более престижной, чем чемпионский титул в Германии. Оуэн охарактеризовал уровень Бундеслиги как «обычный», подчеркнув, что победа там не является значимым достижением для игрока такого высокого класса, как Кейн.

«Я остаюсь при своем мнении: Гарри Кейн — футболист уровня гораздо выше Бундеслиги. Ему следовало остаться в Англии и побить рекорд Алана Ширера. Трофеи с мюнхенским клубом не окажут такого влияния на его наследие, как абсолютное лидерство в Премьер-лиге», — пишет Оуэн.

Также бывший нападающий признал, что стиль игры Кейна за годы изменился и стал более совершенным. Его умение опускаться в центр поля для организации игры и создания возможностей для партнеров очень ценится в современном футболе. Оуэн отдельно отметил физическую форму футболиста и его устойчивость к травмам.

Согласно сообщению Goal.com, Оуэн считает Гарри Кейна одним из самых сильных футболистов в психологическом плане. Он подчеркнул, что если бы в финале чемпионата мира был назначен решающий пенальти, он бы без колебаний доверил эту ответственность именно Кейну. Хладнокровие и способность работать под давлением — основные черты, отличающие его от других нападающих.

В заключение стоит отметить, что хотя Гарри Кейн сейчас демонстрирует результативную игру в Германии, английские эксперты и болельщики с нетерпением ждут его возвращения на родину для продолжения обновления рекордов. Признание Оуэна в очередной раз подтвердило, насколько высоко место Кейна в истории английского футбола.

Гарри КейнМайкл ОуэнБаварияАнглияФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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