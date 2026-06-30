УЕФА оштрафовал английские клубы: «Челси» и «Ньюкасл» нарушили финансовые правила

·51·Спорт
УЕФА оштрафовал английские клубы: «Челси» и «Ньюкасл» нарушили финансовые правила

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о серьезных санкциях в отношении ряда ведущих клубов, нарушивших правила финансовой устойчивости. Четыре представителя английской Премьер-лиги — «Челси», «Ньюкасл», «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» — были подвергнуты крупным штрафам за превышение лимитов, установленных органом финансового контроля (КФКБ). Об этом сообщает Goal.com.

Согласно отчету УЕФА, данные команды были признаны виновными в нарушении 70-процентного норматива расходов на формирование состава. Это правило направлено на ограничение доли зарплат футболистов и трансферных затрат по отношению к общему доходу клубов. Проверки проводились на основе финансовых отчетов, представленных за 2025 календарный год.

Специальное соглашение для «Ньюкасла» и «Ювентуса»

Самые суровые санкции были применены к «Ньюкаслу» и итальянскому «Ювентусу». Эти команды подписали с УЕФА специальное трехлетнее расчетное соглашение. «Ньюкасл» был оштрафован на общую сумму 10 миллионов евро за нарушение «правила футбольных доходов». Из них 7 миллионов евро являются условным штрафом: если клуб будет соблюдать финансовую дисциплину в ближайшие годы, эту сумму платить не придется.

Клубы должны полностью привести свои финансовые показатели в порядок до сезона 2028/29. В этот период они будут находиться под контролем УЕФА, и от них потребуется ежегодное улучшение показателей. В противном случае команды рискуют быть отстранены от участия в еврокубках.

Ситуация с «Астон Виллой» и «Челси»

«Астон Вилла» понесла самые большие финансовые потери — бирмингемцы выплатят штраф в размере 22,5 миллионов евро. Кроме того, в отношении этого клуба и французского «Страсбура» введены ограничения на регистрацию новых футболистов для участия в турнирах УЕФА. Это может стать серьезным ударом для «Астон Виллы», так как команда в настоящее время выступает в Лиге чемпионов.

«Челси» же отделался относительно небольшим штрафом в 3 миллиона евро. Специалисты УЕФА отметили, что лондонский клуб и «Астон Вилла» демонстрируют положительную динамику в последних отчетах. Поэтому часть их штрафов была определена как условная, и если клубы продолжат сокращать расходы до 2026 года, меры наказания будут смягчены.

В целом список клубов, наказанных УЕФА, довольно обширен:

  • «Астон Вилла», «Челси», «Ньюкасл», «Ноттингем Форест» (Англия)
  • «Ницца», «Страсбур» (Франция)
  • АЕК Афины (Греция)
  • «Фиорентина» (Италия)
  • «Фенербахче» (Турция)
Данные санкции свидетельствуют о дальнейшем ужесточении системы финансового фэйр-плей в европейском футболе. Теперь клубам необходимо не только быть активными на трансферном рынке, но и строго контролировать баланс между доходами и расходами. В противном случае даже самые богатые клубы могут быть лишены возможности выступать на международной арене.

УЕФАЧелсиНьюкаслФутболСанкции
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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