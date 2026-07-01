Эрлинг Холанд вывел Норвегию в плей-офф ЧМ-2026

В решающем матче группового этапа ЧМ-2026, прошедшем в американском Далласе, сборная Норвегии одержала победу над Кот-д’Ивуаром со счетом 2:1. Этот результат обеспечил скандинавам путевку в 1/8 финала турнира. Главным героем встречи стал Эрлинг Холанд, забивший победный гол в концовке матча и выведший свою команду в следующий этап. Об этом сообщает Goal.com.

Несмотря на то, что первый тайм прошел под диктовку африканской сборной, счет открыла Норвегия. Атаку, начатую Мартином Эдегором, продолжил Нуса, который на левом фланге обыграл защитников соперника и точно пробил в дальний угол ворот. Как сообщает издание Goal.com, после этого гола норвежцы имели еще несколько возможностей увеличить преимущество, однако Эрлинг Холанд и Александр Сёрлот не смогли реализовать свои моменты.

Амад Диалло и ответный удар Кот-д’Ивуара

Во втором тайме вышедший на замену вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло резко изменил темп игры. Сначала он вынес мяч с линии собственных ворот, а чуть позже, разыграв отличную комбинацию с Николя Пепе, восстановил равновесие. Диалло обыграл защитника в штрафной площади и поразил ворота с близкого расстояния.

Однако Норвегия и их главный бомбардир Эрлинг Холанд не собирались сдаваться. На 86-й минуте матча после передачи Оскара Бобба Патрик Берг доставил мяч в центр, и нападающий «Манчестер Сити», пусть и не без доли везения, забил победный гол. Этот мяч стал историческим для Норвегии, выведя команду в плей-офф чемпионата мира.

На последних секундах встречи Амад Диалло мог сравнять счет со штрафного, но вратарь сборной Норвегии Эрьян Нюланд проявил мастерство и отразил удар. Таким образом, Кот-д’Ивуар покидает турнир, а Норвегия продолжает свой путь.

Ожидается, что эта победа ознаменует начало новой эры для норвежского футбола. Вернувшись на чемпионат мира после многолетнего перерыва, команда под предводительством таких звезд, как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, доказала, что готова дать серьезный бой и в плей-офф.