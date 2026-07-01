Эрлинг Холанд вывел Норвегию в плей-офф ЧМ-2026

·30·Спорт
Эрлинг Холанд вывел Норвегию в плей-офф ЧМ-2026

В решающем матче группового этапа ЧМ-2026, прошедшем в американском Далласе, сборная Норвегии одержала победу над Кот-д’Ивуаром со счетом 2:1. Этот результат обеспечил скандинавам путевку в 1/8 финала турнира. Главным героем встречи стал Эрлинг Холанд, забивший победный гол в концовке матча и выведший свою команду в следующий этап. Об этом сообщает Goal.com.

Несмотря на то, что первый тайм прошел под диктовку африканской сборной, счет открыла Норвегия. Атаку, начатую Мартином Эдегором, продолжил Нуса, который на левом фланге обыграл защитников соперника и точно пробил в дальний угол ворот. Как сообщает издание Goal.com, после этого гола норвежцы имели еще несколько возможностей увеличить преимущество, однако Эрлинг Холанд и Александр Сёрлот не смогли реализовать свои моменты.

Амад Диалло и ответный удар Кот-д’Ивуара

Во втором тайме вышедший на замену вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло резко изменил темп игры. Сначала он вынес мяч с линии собственных ворот, а чуть позже, разыграв отличную комбинацию с Николя Пепе, восстановил равновесие. Диалло обыграл защитника в штрафной площади и поразил ворота с близкого расстояния.

Однако Норвегия и их главный бомбардир Эрлинг Холанд не собирались сдаваться. На 86-й минуте матча после передачи Оскара Бобба Патрик Берг доставил мяч в центр, и нападающий «Манчестер Сити», пусть и не без доли везения, забил победный гол. Этот мяч стал историческим для Норвегии, выведя команду в плей-офф чемпионата мира.

На последних секундах встречи Амад Диалло мог сравнять счет со штрафного, но вратарь сборной Норвегии Эрьян Нюланд проявил мастерство и отразил удар. Таким образом, Кот-д’Ивуар покидает турнир, а Норвегия продолжает свой путь.

Ожидается, что эта победа ознаменует начало новой эры для норвежского футбола. Вернувшись на чемпионат мира после многолетнего перерыва, команда под предводительством таких звезд, как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, доказала, что готова дать серьезный бой и в плей-офф.

ЧМ-2026Эрлинг ХоландНорвегияФутболМанчестер Сити
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

ЧМ-2026. Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар и вышла в 1/8 финалаЧМ-2026. Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар и вышла в 1/8 финалаСегодня, 00:09УЕФА оштрафовал английские клубы: «Челси» и «Ньюкасл» нарушили финансовые правилаУЕФА оштрафовал английские клубы: «Челси» и «Ньюкасл» нарушили финансовые правилаВчера, 23:55Гол Шомуродова признан «самым красивым» на групповом этапе ЧМ-2026Гол Шомуродова признан «самым красивым» на групповом этапе ЧМ-2026Вчера, 23:55«Тоттенхэм» побил рекорд трансферов, обойдя «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» побил рекорд трансферов, обойдя «Манчестер Юнайтед»Вчера, 23:14Эндрик готов вернуться в Реал Мадрид: бразильский форвард рассказал об отношениях с АнчелоттиЭндрик готов вернуться в Реал Мадрид: бразильский форвард рассказал об отношениях с АнчелоттиВчера, 23:14Ансу Фати покинул «Барселону» и остался в «Монако»Ансу Фати покинул «Барселону» и остался в «Монако»Вчера, 22:40
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш