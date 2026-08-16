Президент клуба: «В Трабзон все засыпают с Салох и просыпаются с Салох»

·1·Спорт
Президент клуба: «В Трабзон все засыпают с Салох и просыпаются с Салох»

Один из трансферов, вызвавших большой резонанс в турецком футболе, — переход звезды мирового футбола Мухаммад Салох в состав «Трабзонспор» — положил начало новой волне не только в спортивной, но и в социальной и экономической сферах.

Президент клуба Эртуг‘рул Дог‘ан в специальном интервью телеканалу «ОН Sport» эмоционально рассказал о том, как было воспринято приход в команду египетского нападающего и какую огромную роль он играет в жизни клуба.

Праздничное настроение в городе и теплая атмосфера в команде

По словам руководителя клуба, приход Салох резко поднял настроение жителей города Трабзон и болельщиков:

  • Восторг болельщиков: «Турки в Трабзон засыпают с именем Мухаммад Салох и просыпаются с его именем. После осуществления трансфера наши болельщики живут в приподнятом настроении»;

  • Один из важнейших людей в мире: «Мы с большим энтузиазмом переживаем эти счастливые моменты. Салох — один из важнейших футболистов в мире, а возможно, и самый важный. Уже с первого дня он создал прекрасную и искреннюю атмосферу со своими одноклубниками».

Фактор за пределами футбола: мост между исламским миром и туризмом

Эртуг‘рул Дог‘ан отдельно отметил, что этот трансфер является не просто спортивной сделкой, а важным инструментом для международных связей и экономики:

  • Гордость для исламского мира: «Приход Мухаммад Салох к нам поддержит наш клуб во многих сферах помимо футбола. Он является источником огромной радости и гордости для всего исламского мира»;

  • Мост между Египтом и Турцией: Салох станет своеобразным мостом, способствующим дальнейшему укреплению дружественных отношений и сближению двух братских стран;

  • Поток туристов: «Мы ожидаем значительного увеличения числа египетских и арабских туристов, которые будут приезжать в город Трабзон, чтобы своими глазами увидеть Мухаммад Салох на зеленом поле».

Руководство клуба полностью уверено, что мастерство и опыт Мухаммад Салох превратят «Трабзонспор» в одного из безоговорочных лидеров чемпионской гонки в чемпионате Турции.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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