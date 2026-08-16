Дана Уайт сделал сенсационное заявление о бое Максачев и Герри!

·2·Спорт
Дана Уайт сделал сенсационное заявление о бое Максачев и Герри!

Главный бой завершившегося в американском городе Филадельфия турнира UFC 330 — противостояние чемпиона полусреднего веса Ислам Максачев и претендента №1 Ен Мачадо Герри — вызвал бурные обсуждения в мировом сообществе единоборств.

На официальной пресс-конференции, состоявшейся после завершения турнира, президент UFC Дана Уайт открыто признался, что перед чемпионским поединком прогнозировал неожиданный результат (апсет).

«Ислам пришлось нелегко, Ен был близок к сенсации»

Признав, что Ислам Максачев хладнокровно провёл бой, Дана Уайт поделился своим личным прогнозом:

«Максачев контролировал Герри и полностью нейтрализовал его. Он сделал всё необходимое для победы в бою. Я считал, думал, что сегодня вечером будет сенсация (апсет). Я чувствовал, что сегодня возможен неожиданный результат.

Потому что на кону стояло очень многое — все рекорды Ислам, попытка превзойти рекорд Андерсон Силванинг. Поэтому я и ожидал, что сегодня может произойти неожиданный результат. Ен был очень близок к этому. Все увидели, что бой не был лёгким для Ислам».

Пятираундовое противостояние и единогласное решение судей

Несмотря на сильное сопротивление претендента, действующий чемпион не упустил инициативу в октагоне и на протяжении всех 25 минут полностью контролировал ход поединка:

  • Оценка судей: Боковые судьи единогласно присудили победу российскому чемпиону;

  • Точные счета: Два судьи — Сал Д'Амато и Майк Белл — зафиксировали счёт 49-46 в пользу Максачев, тогда как третий судья Эрик Колон оценил поединок со счётом 48-47 в пользу Ислам.

Таким образом, Ислам Максачев не только впервые защитил чемпионский пояс в полусреднем весе, но и успешно справился с огромным психологическим и историческим давлением.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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