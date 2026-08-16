78 против 89 ударов: как Ислам Махачев победил Яна Мачадо Гэрри

·25·Спорт
78 против 89 ударов: как Ислам Махачев победил Яна Мачадо Гэрри

завершившегося в американской Филадельфии турнира UFC 330 в главном поединке которого чемпион полусреднего веса Ислам Махачев непобеждённого ирландского претендента Яна Мачадо Гэрри и впервые защитил чемпионский пояс, победив единогласным решением судей.

После завершения турнира пресс-служба промоушена UFC опубликовала полную официальную статистику 25-минутного бескомпромиссного чемпионского поединка.

7 тейкдаунов и нокдаун: превосходство Махачева в цифрах

Согласно опубликованным официальным показателям, российский чемпион продемонстрировал высокую точность ударов и полный контроль в борьбе в октагоне:

  • Количество и точность ударов: За пять раундов Махачев нанёс в общей сложности 78 ударов из которых 22 достигли цели точно и с акцентом Точность ударов чемпиона составила 68 процентов,

  • Распределение попаданий: Ислам 9 раз попал сопернику в голову, 3 раза — в корпус и 10 раз — по ногам;

  • Нокдаун и борьба: В ходе боя Махачев отправил Гэрри в тяжёлый нокдаун один раз и суммарно выполнил в октагоне 7 успешных тейкдаунов получив полный контроль в партере.

Показатели Яна Мачадо Гэрри: больше ударов, но ниже эффективность

Ирландский претендент старался вести бой в стойке, но не смог сломить давление чемпиона:

  • Общее количество ударов: За пять раундов Гэрри нанёс в общей сложности 89 ударов из которых 29 достигли цели точно ;

  • Направление ударов: Из ударов Яна 7 пришлись в голову, 16 — в корпус и 6 — по ногам;

  • Точность: Точность ударов претендента составила 63 процентачто оказалось ниже показателя чемпиона.

Несмотря на то что Гэрри нанёс больше ударов в общей сложности, 7 тейкдаунов Махачева, нокдаун и контроль стали решающими факторами, благодаря которым судьи единогласно отдали победу чемпиону.

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Ислам МахачевИэн Мачадо ГарриUFCФиладельфияСША
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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