Христос Цолис с дебюта за Арсенал завоевал любовь болельщиков

·4·Спорт
Христос Цолис с дебюта за Арсенал завоевал любовь болельщиков

Лондонский «Арсенал» уверенно победил «Манчестер Сити» со счетом 3:0 в предсезонном матче и завоевал Суперкубок Англии. В этой встрече новый трансфер команды Христос Цолис привлек всеобщее внимание своей яркой игрой. Греческий вингер, приобретенный у «Брюгге» за 34 миллиона фунтов стерлингов, уже в первом официальном матче стал одним из главных героев на поле и полностью оправдал доверие главного тренера Микеля Артеты. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, в период летнего трансферного окна лондонский клуб якобы пытался подписать нападающего «Реал Мадрида» Винисиуса Жуниора. Однако уже в своем первом официальном матче Христос Цолис на практике доказал, что способен успешно закрыть эту позицию. Футболист провел на поле все 90 минут, не давал покоя обороне соперника и отдал две важные голевые передачи.

Голевые передачи и активность на поле

Второй гол встречи стал возможен благодаря активности Цолиса. Мартин Эдегор с правого фланга подал мяч в штрафную, а Христос ударом головой у дальней штанги переправил его на Кая Хаверца. Хаверц с близкого расстояния поразил ворота. Хотя вратарь Джанлуиджи Доннарумма коснулся мяча, спасти свою команду он не смог.

После этого греческий футболист продолжил участвовать в атаках. За матч он совершил 42 касания мяча, создал два опасных момента и отдал три ключевые передачи. В эпизоде с третьим голом Цолис вновь проявил себя, выполнив удобную передачу Эдегору. Капитан команды обыграл защитника Йошко Гвардиола, оставил вратаря не у дел и отправил мяч в ворота.

Признание специалистов и болельщиков

В эфире BBC Радио 5 Ливе бывший футболист Пэт Невин высоко оценил этот эпизод, отдельно подчеркнув, что передача Цолиса Эдегору была очень умной и своевременной. В социальных сетях болельщики «Арсенала» также тепло встретили новичка и выразили надежду, что он станет одним из самых удачных приобретений в истории клуба. Один из них, вспомнив выступления футболиста за «Брюгге», отметил, что Цолис принесет команде большую пользу.

Главный тренер Микель Артета также не скрывал удовлетворения игрой своего нового подопечного. По словам специалиста, футболист очень быстро адаптировался в команде и наладил хорошее взаимопонимание с партнерами. Обращаясь к болельщикам, Артета сказал: &куот;Думаю, вы очень полюбите этого футболиста&куот;, — и выразил ему теплую поддержку.

АрсеналХристос ЦолисМанчестер СитиМикель АртетаСуперкубок
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Деньги раздали: кому достались бонусы турнира UFC 330?Деньги раздали: кому достались бонусы турнира UFC 330?Сегодня, 21:23«Насаф» упустил возможность на своём поле: «львы» увезли 3 очка«Насаф» упустил возможность на своём поле: «львы» увезли 3 очкаСегодня, 21:18Президент клуба: «В Трабзон все засыпают с Салох и просыпаются с Салох»Президент клуба: «В Трабзон все засыпают с Салох и просыпаются с Салох»Сегодня, 21:16«Сити» разгромлен: Мареска проиграл в дебютном матче, «Арсенал» — 18-кратный обладатель кубка!«Сити» разгромлен: Мареска проиграл в дебютном матче, «Арсенал» — 18-кратный обладатель кубка!Сегодня, 21:10Повесит ли бутсы на гвоздь? Роналду рассказал о жизни после футболаПовесит ли бутсы на гвоздь? Роналду рассказал о жизни после футболаСегодня, 21:06Шомуродов и Файзуллаев сыграют в стартовом составе уже в первом туреШомуродов и Файзуллаев сыграют в стартовом составе уже в первом туреСегодня, 21:02
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026