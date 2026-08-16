Христос Цолис с дебюта за Арсенал завоевал любовь болельщиков

Лондонский «Арсенал» уверенно победил «Манчестер Сити» со счетом 3:0 в предсезонном матче и завоевал Суперкубок Англии. В этой встрече новый трансфер команды Христос Цолис привлек всеобщее внимание своей яркой игрой. Греческий вингер, приобретенный у «Брюгге» за 34 миллиона фунтов стерлингов, уже в первом официальном матче стал одним из главных героев на поле и полностью оправдал доверие главного тренера Микеля Артеты. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, в период летнего трансферного окна лондонский клуб якобы пытался подписать нападающего «Реал Мадрида» Винисиуса Жуниора. Однако уже в своем первом официальном матче Христос Цолис на практике доказал, что способен успешно закрыть эту позицию. Футболист провел на поле все 90 минут, не давал покоя обороне соперника и отдал две важные голевые передачи.

Голевые передачи и активность на поле

Второй гол встречи стал возможен благодаря активности Цолиса. Мартин Эдегор с правого фланга подал мяч в штрафную, а Христос ударом головой у дальней штанги переправил его на Кая Хаверца. Хаверц с близкого расстояния поразил ворота. Хотя вратарь Джанлуиджи Доннарумма коснулся мяча, спасти свою команду он не смог.

После этого греческий футболист продолжил участвовать в атаках. За матч он совершил 42 касания мяча, создал два опасных момента и отдал три ключевые передачи. В эпизоде с третьим голом Цолис вновь проявил себя, выполнив удобную передачу Эдегору. Капитан команды обыграл защитника Йошко Гвардиола, оставил вратаря не у дел и отправил мяч в ворота.

Признание специалистов и болельщиков

В эфире BBC Радио 5 Ливе бывший футболист Пэт Невин высоко оценил этот эпизод, отдельно подчеркнув, что передача Цолиса Эдегору была очень умной и своевременной. В социальных сетях болельщики «Арсенала» также тепло встретили новичка и выразили надежду, что он станет одним из самых удачных приобретений в истории клуба. Один из них, вспомнив выступления футболиста за «Брюгге», отметил, что Цолис принесет команде большую пользу.

Главный тренер Микель Артета также не скрывал удовлетворения игрой своего нового подопечного. По словам специалиста, футболист очень быстро адаптировался в команде и наладил хорошее взаимопонимание с партнерами. Обращаясь к болельщикам, Артета сказал: &куот;Думаю, вы очень полюбите этого футболиста&куот;, — и выразил ему теплую поддержку.