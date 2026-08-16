Поворотный момент: как Хабиб спас Махачева от поражения?

·33·Спорт
Поворотный момент: как Хабиб спас Махачева от поражения?

В центральном бою супертурнира UFC 330, прошедшего в американском городе Филадельфия, чемпион полусреднего веса Ислам Махачев победил опасного претендента №1 Йена Мачадо Гэрри и успешно защитил чемпионский пояс.

После окончания боя российский чемпион рассказал, какие указания дал ему в углу экс-непобеждённый чемпион Хабиб Нурмагомедов перед решающим пятым раундом.

Важная минута между 4-м и 5-м раундами

Как сообщает публикация на странице издания «Хоме оф Фигхт» в социальной сети «Кс», Махачев рассказал о коротком, но решающем разговоре в углу:

«Я думал, что выиграл три раунда до финального. Но Хабиб сказал мне, что я обязан выиграть пятый раунд. После этого я понял, что победа ещё не обеспечена.

В третьем и четвёртом раундах я немного сбавил темп. Наверное, поэтому в пятом раунде у меня осталось больше энергии».

Именно это предупреждение Хабиба Нурмагомедова и его правильная оценка ситуации помогли Исламу действовать активнее в последние 5 минут и склонить решение судей в свою пользу.

29 побед: результат наравне с Нурмагомедовым

Этот успех вывел статус Ислама Махачева в профессиональных единоборствах на ещё более высокий уровень:

  • Профессиональный рекорд: теперь на счету Ислама Махачева 29 побед и всего 1 поражение;

  • Повторение рекорда Хабиба: благодаря этой победе Махачев сравнялся по количеству побед со своим другом и наставником Хабибом Нурмагомедовым (29-0);

  • Историческая серия: кроме того, российский боец стал абсолютным рекордсменом в истории UFC по самой длинной победной серии (17 побед).

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Ислам МахачевХабиб НурмагомедовUFCФиладельфияИэн Мачадо Гарри
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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