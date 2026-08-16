Деньги раздали: кому достались бонусы турнира UFC 330?

Сразу после завершения долгожданного супер турнира UFC 330 в мире единоборств, который принимал американский город Филадельфия, руководство организации традиционно определило лучшие выступления вечера и распределило рекордные бонусы.

Примечательно, что ни один поединок в рамках этого турнира не был признан «Лучшим боем вечера». Поэтому все основные призовые выплаты в размере 100 000 долларов США были вручены спортсменам, одержавшим яркие и досрочные победы в индивидуальном порядке, в номинации «Лучшее выступление вечера» (Performance of the Night).

Обладатели супербонусов в размере 100 тысяч долларов и редкие приёмы

Четыре бойца, одержавшие победы над соперниками необычными и зрелищными способами, получили крупные награды:

Jeremiya Uells: В поединке против талантливого бойца из Кыргызстана Miktibek Oralbay он вынудил соперника сдаться редким приёмом удушения «ниндзя»;

Charlz Jonson: В противостоянии с Eduardo Enrike он одержал досрочную победу, применив сложный приём «твистер», который редко удаётся успешно исполнить в истории MMA;

Dastin Shtoltsfus: В бою против Mansur Abdul-Malik он победил соперника удушающим приёмом сзади (rear-naked choke);

Jelin Tyorner: Он отправил Kaui Fernandes в нокаут страшным и точным ударом, заслужив овации болельщиков.

Поощрение в размере 25 тысяч долларов за досрочные победы

Помимо основных бонусов в размере 100 тысяч долларов, промоушен также наградил ещё нескольких бойцов, сумевших остановить своих соперников, не доводя поединки до решения судей:

Esteban Ribovich, Donte Jonson, Lukas Fernando и опытный Nil Magni получили гарантированный дополнительный бонус в размере 25 000 долларов каждый за досрочные победы.

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