«Насаф» упустил возможность на своём поле: «львы» увезли 3 очка

В рамках 17-го тура Суперлиги Узбекистана состоялось одно из самых принципиальных и напряжённых противостояний нашего национального чемпионата. На стадионе «Марказий» в Карши действующий чемпион «Насаф» принимал на своём поле принципиального соперника — ташкентский клуб «Пакстакор».

В бескомпромиссном и богатом на драматические события матче столичные «львы» одержали волевую и важную победу со счётом 2:1.

3 гола и острая борьба на поле

Матч с первых минут проходил на высоких скоростях:

Счёт был открыт автоголом: на 15-й минуте во время атаки «Пакстакор» защитник «Насаф» Алибек Давронов срезал мяч в собственные ворота (0:1);

«Насаф» восстановил равновесие: в начале второго тайма, на 48-й минуте, талантливый полузащитник каршинцев Шароф Мухиддинов восстановил равновесие и порадовал болельщиков, собравшихся на стадионе (1:1);

Победный гол Бозоров: на 72-й минуте матча бывший игрок «Насаф», перешедший в «Пакстакор», Ойбек Бозоров точно поразил ворота своей бывшей команды и принёс ташкентцам важную победу (1:2).

Турнирная таблица: «Пакстакор» усилил преследование, «Насаф» остался на 6-м месте

Победа в этом центральном противостоянии ещё больше обострила ситуацию в чемпионской гонке:

Преследование со стороны «Пакстакор»: ташкентский клуб набрал 38 очков , укрепил 2-е место и сократил отставание от лидирующего «Нефтчи» (42 очка) до 4 очков;

Неудача «Насаф»: подопечные Ро‘зикул Бердиев после этого домашнего поражения с 25 очками остались на 6-й строчке турнирной таблицы.

Суперлига. 17-й тур

«Насаф» — «Пакстакор» — 1:2

16 августа, Карши, стадион «Марказий»

Голы: Шароф Мухиддинов (48) — Алибек Давронов (15, автогол), Ойбек Бозоров (72).

«Насаф»: Абдувохид Не’матов, Акром Комилов (Г‘олиб Г‘айбуллаев, 46), Алибек Давронов, Умар Эшмуродов, Ойбек Рустамов (Бекджон Рахматов, 72), Мурод Рахматов, Сардор Бахромов (Аббос Г‘уломов, 78), Зафармурод Абдурахматов (Диёр Абдуназаров, 46), Шароф Мухиддинов, Аденис Шала (Юсуф Отубанджо, 78), Бобур Абдуксоликов.

«Пакстакор»: Санджар Кувватов, Шерзод Насруллаев, Ходжиакбар Алиджонов, Заид Тахсин, Акмал Мозговой, Достон Хамдамов (Ходжимат Эркинов, 67), Абдурауф Бо‘риев, Фламарион (Иброхим Ибрагимов, 88), Сардор Собирксо‘джаев, Башар Ресан (Ойбек Бозоров, 67), Стефен Чинеду (Муртазо Пуралиганджи, 78).

Предупреждения: Ойбек Рустамов (30), Достон Хамдамов (45+5), Сардор Собирксо‘джаев (52), Диёр Абдуназаров (54), Г‘олиб Г‘айбуллаев (88).

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