Ламин Ямаль: «Я 10-й номер «Барселоны», я не боюсь давления»

Юная звезда сборной Испании и клуба «Барселона» Ламин Ямаль высказался о своем физическом состоянии и огромной ответственности в рамках чемпионата мира 2026 года. 19-летний футболист отметил, что ношение легендарного 10-го номера в своем клубе и роль основного лидера национальной команды придают ему дополнительную силу. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

В интервью изданию Тиемпо де Джуего Ямаль заявил, что прекрасно понимает высокие ожидания болельщиков. По его словам, в современном футболе всегда пристальное внимание приковано к атакующим игрокам, демонстрирующим самый зрелищный футбол. «Я понимаю, что люди ждут результатов от футболиста, который приносит больше всего удовольствия. Педри и Родри — великолепные игроки, но давление на меня иное — я 10-й номер «Барселоны», я вингер. Это давление меня радует», — сказал футболист.

Физическое состояние и подготовка к матчам плей-офф

Ямаль, начавший турнир с небольшой травмой, в групповом этапе выходил на поле с осторожностью. Однако перед стартами плей-офф он заявил о своей полной готовности. По информации Goal.com, футболист сейчас чувствует себя значительно лучше и способен отыграть все 90 минут, если тренер примет такое решение.

«Я чувствую себя очень хорошо и с большим энтузиазмом провожу тренировки. Мое текущее состояние примерно на 80-90%, и этот показатель только растет. Я готов играть полный матч на поле. Конечно, окончательное решение принимает тренер, я лишь сообщаю ему о своем состоянии», — добавил Ламин Ямаль.

Хотя сборная Испании приехала на турнир в качестве одного из главных фаворитов, их игра вызывает неоднозначные оценки критиков. По мнению Ямаля, на данном этапе победа важнее красивой игры. Он подчеркнул, что предпочитает достигать результата, чем многократно показывать хороший футбол в составе «Барселоны», но проигрывать.

Молодой нападающий, забивший свой первый гол на чемпионате мира, отметил, что это чувство было особенным. По его словам, защита чести своей страны и запись своего имени в протоколе самого престижного турнира мира стали одними из самых счастливых моментов в его карьере.

Стоит отметить, что Ямаль отличается спокойным характером. «Я никогда не излишне волнуюсь и не плачу. Я проливал слезы только когда получал травму или видел, как плачет моя мама. Даже если мы победим на чемпионате мира, я вряд ли заплачу, для меня это почти невозможно», — заключил игрок сборной Испании.