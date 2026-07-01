Мексика обыграла Эквадор и вышла в 1/8 финала

В рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года встретились сборные Мексики и Эквадора. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0 благодаря двум голам в первом тайме и продолжили свое выступление в турнире.

Мексика практически решила исход встречи уже в первые 31 минуту. Точные удары Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса обеспечили команде путевку в следующий раунд.

Киньｮнес открыл счет

С первых минут матча Мексика старалась взять инициативу в свои руки. Хозяева больше контролировали мяч и оказывали сильное давление на оборону Эквадора.

На 22-й минуте мексиканцы реализовали свое преимущество. Хулиан Киньｮнес завершил атаку точным ударом, выведя свою команду вперед.

После этого гола Мексика не стала отступать и продолжила оказывать давление на ворота соперника.

Хименес закрепил преимущество

На 31-й минуте Рауль Хименес воспользовался очередной ошибкой в защите Эквадора и довел счет до 2:0.

Гол опытного нападающего позволил Мексике продолжать игру под своим контролем. До конца первого тайма Эквадор пытался изменить ситуацию, но серьезных опасных моментов создать не смог.

Эквадор усилил игру после перерыва

В начале второго тайма тренерский штаб Эквадора провел несколько замен. На поле вышли Анхело Пресьядо и Медина, чтобы повысить активность команды в атаке.

Эквадор стал больше действовать с мячом, однако защита Мексики сыграла надежно. Хозяева не позволили сопернику создать удобных моментов и сохранили преимущество в счете.

В последние минуты матча футболисты Эквадора начали действовать нервно. На 90+5-й минуте Пьеро Инкапе получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Кто станет следующим соперником Мексики?

Таким образом, Мексика вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

В 1/8 финала хозяева встретятся с победителем матча между Англией и Демократической Республикой Конго.

В этом поединке Мексика показала себя с лучшей стороны не только по результату, но и по контролю игры и эффективному использованию созданных возможностей.

ЧМ-2026. 1/16 финала

Мексика — Эквадор 2:0

Голы: Хулиан Киньｮнес, 22; Рауль Хименес, 31.

Мексика: Ранхель, Санчес, Васкес, Монтес, Гальярдо, Лира, Ромо, Мора, Киньｮнес, Альварадо, Хименес.

Эквадор: Галиндес, Инкапе, Пачо, Ордоньес, Франко, Кайседо, Вите, Ангуло, Ебоа, Валенсия, Плата.

Предупреждения: Алан Франко, Кендри Паэс, Мойсес Кайседо.

Удаление: Пьеро Инкапе, 90+5.